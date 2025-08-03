  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • «Смотрели и были счастливы. Парни – самые лучшие, мы ими безумно гордимся». Чикунова о золоте России в комбинированной эстафете
5

«Смотрели и были счастливы. Парни – самые лучшие, мы ими безумно гордимся». Чикунова о золоте России в комбинированной эстафете

Чикунова поделилась эмоциями от золота россиян в комбинированной эстафете.

Российская команда в составе Мирона Лифинцева, Кирилла Пригоды, Андрея Минакова и Егора Корнева завоевала золото в эстафете 4 по 100 м на чемпионате мира в Сингапуре.

«Мы смотрели и были счастливы, это были эмоции, которые нас зарядили, нам придало это сил. Парни – самые лучшие, мы безумно ими гордимся», – сказала серебряный призер ЧМ-2025 Евгения Чикунова. 

🥇 🥇 🥈 🥉 Град медалей России в плавании: историческая эстафета, «не наш» вид, Колесников!

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
logoЕгор Корнев
logoМирон Лифинцев
logoсборная России
logoсборная России жен
logoКирилл Пригода
плавание
logoАндрей Минаков
logoЕвгения Чикунова
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Егор Корнев: «Чувствовал, что должен максимально проплыть. Днем передо мной встал ультиматум, это было очень критично. И я собрался»
33 августа, 14:44
Андрей Минаков: «Сегодня мы чемпионы мира, но завтра снова будем тюбиками. Проснемся, пойдем в бассейн и будем работать»
83 августа, 14:33
«Парни – молодчики. Восемь дней потняка такого, но все справились и все отлично сделали». Пригода о победе в комбинированной эстафете
33 августа, 14:22
Главные новости
Лифинцев о ЧМ в Сингапуре: «Каждый раз, когда приезжал в бассейн и уезжал, видел, что стоит толпа, кричит мне. Определенная фан‑база там уже есть»
сегодня, 13:43
Корнев о сборной России: «На чемпионате мира мы были как единый кулак. У нас есть ментальная связь друг с другом»
сегодня, 13:35
Пахалина о жизни в США: «Так и не привыкла за столько лет. Москва куда лучше Нью-Йорка – по чистоте, по наполнению жизни»
37сегодня, 13:12
Пахалина о китайских прыгунах в воду: «Завышение оценок прослеживается давно. Неприятно видеть, что подобное входит в систему»
1сегодня, 13:10
Пахалина про СССР: «Очереди были, но была и абсолютная безопасность, не было маньяков. Может, просто жили другими ценностями»
102сегодня, 12:43
Олимпийская чемпионка Пахалина, живущая в США: «В политике вообще не разбираюсь. Знаю только, что Путин – лучший президент»
39сегодня, 12:30
Клепикова о ЧМ в Сингапуре: «Атмосфера была позитивная, иностранные спортсмены нас тепло приняли»
1сегодня, 11:18
Дарья Клепикова: «Нет ничего страшнее, чем экзамен в музыкальной школе. Когда плыву на чемпионате мира, чувствую себя увереннее»
2сегодня, 08:19
Губерниев о нейтральном статусе: «Если человек против выступления россиян на крупных стартах, то он просто дурак или ищет какую-то выгоду»
42вчера, 20:59
Дмитрий Свищев: «За возвращение гимна и флага борются все – президент страны, ОКР, Минспорт, федерации. К сожалению, антироссийское лобби очень сильное»
5вчера, 20:34
Ко всем новостям
Последние новости
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа, 19:00
Путин поздравил российских пловцов с золотом в эстафете: «Ваш триумф стал ярким, вдохновляющим завершением выступления нашей сборной на ЧМ в Сингапуре»
24 августа, 16:04
«Закрылся мой гештальт. Первая золотая медаль в жизни на уровне чемпионата мира». Гана Максимова об итогах турнира
1 августа, 06:54
Прыгун в воду Бондарь: «У меня была восстановительная пауза. Снизил нагрузку до минимума, какое-то время не поднимался на 10-метровую вышку»
26 июля, 08:28
Депутат Свищев: «Без совместной работы с WADA на сегодняшний день участие в международных соревнованиях невозможно»
215 июля, 22:10
«Были даны все необходимые гарантии безопасности». Российские спортсмены примут участие в открытии Универсиады
115 июля, 20:35
Норвежский журналист Салтведт: «Подозреваю, что у Ковентри будет гораздо более доброжелательное отношение к России и Путину»
912 июля, 17:09
Открылась регистрация на бесплатный заплыв «Геленджикская миля». Остались слоты на 1000 м
19 июля, 07:23
Глава Крыма: «Принято решение о строительстве в республике нескольких крупных спортивных объектов. Обсуждаем создание Академии хоккея»
421 мая, 19:58