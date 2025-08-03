«Смотрели и были счастливы. Парни – самые лучшие, мы ими безумно гордимся». Чикунова о золоте России в комбинированной эстафете
Чикунова поделилась эмоциями от золота россиян в комбинированной эстафете.
Российская команда в составе Мирона Лифинцева, Кирилла Пригоды, Андрея Минакова и Егора Корнева завоевала золото в эстафете 4 по 100 м на чемпионате мира в Сингапуре.
«Мы смотрели и были счастливы, это были эмоции, которые нас зарядили, нам придало это сил. Парни – самые лучшие, мы безумно ими гордимся», – сказала серебряный призер ЧМ-2025 Евгения Чикунова.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
