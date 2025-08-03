«Смотрели и были счастливы. Парни – самые лучшие, мы ими безумно гордимся». Чикунова о золоте России в комбинированной эстафете

Чикунова поделилась эмоциями от золота россиян в комбинированной эстафете.

Российская команда в составе Мирона Лифинцева , Кирилла Пригоды , Андрея Минакова и Егора Корнева завоевала золото в эстафете 4 по 100 м на чемпионате мира в Сингапуре.

«Мы смотрели и были счастливы, это были эмоции, которые нас зарядили, нам придало это сил. Парни – самые лучшие, мы безумно ими гордимся», – сказала серебряный призер ЧМ-2025 Евгения Чикунова.

🥇 🥇 🥈 🥉 Град медалей России в плавании: историческая эстафета, «не наш» вид, Колесников!