Кирилл Пригода: «Считаю, что еще не все сделал в спорте. На ближайшие три года целей полно»

Пловец Пригода заявил, что не собирается завершать карьеру до Олимпиады-2028.

29-летний спортсмен в составе российской команды завоевал золото в комбинированной эстафете 4 по 100 м на чемпионате мира в Сингапуре. Ранее он взял золотую медаль в смешанной комбинированной эстафете.

– Ты остался в спорте, несмотря на все сложности, с которыми столкнулся в последние годы. Не было момента «может, стоит завершить карьеру»?

– Уйти можно только один раз, а я считаю, что еще не все сделал. Есть недочеты, над которыми можно работать в дальнейшем. Если хотим бороться в эстафете за самые высокие места, то нужно превращать эту победу в тенденцию.

– То есть целей для карьеры полно?

– На ближайшие три года – точно, – сказал Кирилл Пригода .

