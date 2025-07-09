Россиян и китайцев перед стартом водного ЧМ в Сингапуре проверяли на допинг в два раза чаще, чем американцев

Россиян и китайцев тестировали на допинг чаще других перед ЧМ в Сингапуре.

Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics).

Среднее количество тестов на одного пловца из Китая составило 8,80, России – 8,20, США – 4,13, Австралии – 4, Франции – 3,6. Реже всего из топ-10 крупнейших сборных-участников ЧМ тестировали британцев (2,20).

С начала 2025 года у участников чемпионата мира было взято 4018 допинг‑проб (в среднем по два теста на спортсмена).

Все спортсмены, получившие нейтральный статус, были протестированы минимум по четыре раза за последние 12 месяцев.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет с 11 июля по 3 августа.