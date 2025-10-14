Мать пропавшего пловца Свечникова: «Все еще надеемся на то, что его смогут найти. Пока идут поиски, надежда есть»

Мать пловца Свечникова заявила, что все еще надеется, что его найдут.

24 августа россиянин Николай Свечников участвовал в массовом заплыве через Босфорский пролив, но не финишировал. Турецкие экстренные службы и волонтеры начали поисково-спасательную операцию, однако она так и не дала результатов.

8 октября временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов заявил , что поиски пловца не увенчались успехом.

«Мы все еще надеемся на то, что его смогут найти. Пока идут поиски, надежда есть. Мы ждем сейчас встречи с адвокатом, чтобы он нам рассказал, как все продвигается, и проконсультировал, что мы могли бы сделать со своей стороны», – сказала Галина Свечникова.

Наш пловец пропал на Босфоре. Кто виноват и почему участников не отслеживают с GPS?