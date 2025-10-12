0

Американская пловчиха Уолш обновила собственный мировой рекорд на 50 м баттерфляем

Пловчиха Гретхен Уолш обновила собственный рекорд на 50 м баттерфляем.

Американка выступила на первом этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Кармеле (штат Калифорния). В финальном заплыве Уолш преодолела дистанцию за 23,72 секунды.

Предыдущий рекорд – 23,94 секунды – был установлен спортсменкой на чемпионате мира в Будапеште в декабре 2024 года. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
рекорды
logoГретхен Уолш
logoсборная США жен
плавание
