Американская пловчиха Уолш обновила собственный мировой рекорд на 50 м баттерфляем
Пловчиха Гретхен Уолш обновила собственный рекорд на 50 м баттерфляем.
Американка выступила на первом этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Кармеле (штат Калифорния). В финальном заплыве Уолш преодолела дистанцию за 23,72 секунды.
Предыдущий рекорд – 23,94 секунды – был установлен спортсменкой на чемпионате мира в Будапеште в декабре 2024 года.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости