Синхронистка Смирнова: «Люди стали чувствовать дефицит живого общения. Им уже хочется просто насладиться закатом, а не просто его сфотографировать»

Синхронистка Елизавета Смирнова считает, что люди стали ощущать дефицит общения.

– У вас довольно сдержанный и скромный аккаунт в соцсетях. Почему?

– Мне тяжело активно вести соцсети, потому что я человек созерцающий. Я люблю встречи офлайн. Чувствую, что когда что-то постоянно снимаешь на камеру, порой ты не можешь до конца прочувствовать этот момент. Я понимаю, что надо вести соцсети, и мне нужно работать над этим, постепенно себя приучать, но тем не менее самые прекрасные моменты я оставляю для себя.

– Сейчас в тренде уход в офлайн. Почему, как думаете?

– Потому что люди стали чувствовать дефицит живого общения. Людям уже хочется просто насладиться закатом, а не просто его сфотографировать. Сейчас соцсети уже не новинка, поэтому период, когда фотографируешь все подряд, у многих уже прошел.

– А как вы относитесь к людям, которые говорят по телефону во время балета?

– Я бы точно так делать не стала, ха-ха. Говорить по телефону во время спектакля – терять атмосферу, уникальный момент, прекрасные впечатления, – сказала двукратный призер чемпионата мира-2025 Смирнова .