  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Синхронистка Смирнова: «Люди стали чувствовать дефицит живого общения. Им уже хочется просто насладиться закатом, а не просто его сфотографировать»
0

Синхронистка Смирнова: «Люди стали чувствовать дефицит живого общения. Им уже хочется просто насладиться закатом, а не просто его сфотографировать»

Синхронистка Елизавета Смирнова считает, что люди стали ощущать дефицит общения.

Елизавета Смирнова синхронистка

– У вас довольно сдержанный и скромный аккаунт в соцсетях. Почему?

– Мне тяжело активно вести соцсети, потому что я человек созерцающий. Я люблю встречи офлайн. Чувствую, что когда что-то постоянно снимаешь на камеру, порой ты не можешь до конца прочувствовать этот момент. Я понимаю, что надо вести соцсети, и мне нужно работать над этим, постепенно себя приучать, но тем не менее самые прекрасные моменты я оставляю для себя.

– Сейчас в тренде уход в офлайн. Почему, как думаете?

– Потому что люди стали чувствовать дефицит живого общения. Людям уже хочется просто насладиться закатом, а не просто его сфотографировать. Сейчас соцсети уже не новинка, поэтому период, когда фотографируешь все подряд, у многих уже прошел.

– А как вы относитесь к людям, которые говорят по телефону во время балета?

– Я бы точно так делать не стала, ха-ха. Говорить по телефону во время спектакля – терять атмосферу, уникальный момент, прекрасные впечатления, – сказала двукратный призер чемпионата мира-2025 Смирнова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная России (синхронное плавание)
Елизавета Смирнова
синхронное плавание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Главные новости
Итальянских пловчих Пилато и Тарантино отстранили от турниров на 90 дней после кражи в аэропорту Сингапура
вчера, 15:35
Софья Дьякова: «Когда приезжаю в Корею, испытываю наслаждение от отдыха там. Я не так давно начала учить язык»
вчера, 07:05
Софья Дьякова: «Я своих детей точно не отдам в художественную гимнастику. Рассказы мамы про сборы, соревнования – ужас»
1вчера, 06:59
Олимпийский чемпион Филипович: «Я надеюсь, что сборная России скоро вернется на международную арену»
вчера, 06:34
Поиски пловца Николая Свечникова в Турции не принесли результатов
8 октября, 16:34
Российские пловцы пропустят этапы Кубка мира в США и Канаде из-за организационных сложностей
248 октября, 12:29
Зампред Госдумы Жуков: «Лед в вопросе допуска россиян тронулся. Думаю, что близок глобальный допуск наших спортсменов»
567 октября, 18:20
Мать пропавшего пловца Свечникова: «Сейчас нам не говорят, ищут ли Николая. Каждый день мысли только о сыне – и неизвестность»
6 октября, 12:29
Генсекретарь ФВВСР Габдуллин: «Есть огромный шанс, что российские ватерполисты выступят на следующем чемпионате мира»
16 октября, 09:14
В Москве прошла презентация Евразийской ватерпольной лиги. В ней примут участие команды из России, Беларуси и Казахстана
4 октября, 16:39
Ко всем новостям
Последние новости
Клепикова о том, почему назвала кота Спартаком: «Я плавала в бассейне «Спартак», где его и получила»
4 сентября, 13:51
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа, 19:00
Путин поздравил российских пловцов с золотом в эстафете: «Ваш триумф стал ярким, вдохновляющим завершением выступления нашей сборной на ЧМ в Сингапуре»
34 августа, 16:04
«Закрылся мой гештальт. Первая золотая медаль в жизни на уровне чемпионата мира». Гана Максимова об итогах турнира
1 августа, 06:54
Прыгун в воду Бондарь: «У меня была восстановительная пауза. Снизил нагрузку до минимума, какое-то время не поднимался на 10-метровую вышку»
26 июля, 08:28
Депутат Свищев: «Без совместной работы с WADA на сегодняшний день участие в международных соревнованиях невозможно»
215 июля, 22:10
«Были даны все необходимые гарантии безопасности». Российские спортсмены примут участие в открытии Универсиады
115 июля, 20:35
Норвежский журналист Салтведт: «Подозреваю, что у Ковентри будет гораздо более доброжелательное отношение к России и Путину»
912 июля, 17:09
Открылась регистрация на бесплатный заплыв «Геленджикская миля». Остались слоты на 1000 м
19 июля, 07:23