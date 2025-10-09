Софья Дьякова: «Я своих детей точно не отдам в художественную гимнастику. Рассказы мамы про сборы, соревнования – ужас»

Софья Дьякова объяснила, почему не отдала бы детей в художественную гимнастику.

Дьяковой 17 лет, она чемпионка России и Игр БРИКС по плаванию.

«Моя мама – чемпионка СССР по художественной гимнастике. Она знает, что такое профессиональный спорт, поэтому не хотела меня отдавать. В художественную гимнастику так вообще. Мама понимает, как это вставать в 5 утра на тренировки, голодать и так далее. Ее рассказы про сборы, соревнования – ужас.

Я вот сама своих детей точно не отдам в этот спорт. Со мной же так получилось, что с детства я очень любила воду. Поэтому родителям пришлось отдать меня в плавание. Я сама попросила», – рассказала Дьякова.