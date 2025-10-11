  • Спортс
Пловец Гирев об «Играх на стероидах»: «Если бы я точно знал, что закончил карьеру, то, наверное, согласился бы принять участие»

Пловец Иван Гирев назвал условие участия в Enhanced Games без допинг-контроля.

В мае 2026 года в Лас-Вегасе пройдут первые в истории Enhanced Games («Расширенные игры», также их неофициально называют «Олимпиадой на стероидах»), где спортсменов не будут тестировать на допинг. О своем участии ранее объявил двукратный чемпион мира по плаванию британец Бен Прауд.

– К сожалению, самый большой охват всегда поднимают истории с допингом. Сейчас активно обсуждается так называемые «Игры на стероидах», которые пройдут в Лас-Вегасе. Как вы относитесь к этому формату соревнований?

– Честно? Я вот написал Бену Прауду, что он самый мускулистый парень из тех, кого я знаю, и рад за то, что он двигается вперед. А если серьезно, я не против этих соревнований. Я не то чтобы поддерживаю, но и не осуждаю. Мне понятна сама идея их позиционирования. Люди стремятся к высоким результатам. Те, кто организует эти Игры, видят несовершенство существующей системы. Потому что спорт не идеален. Не все чистые, и это правда.
 
В целом, в плавании, я могу сказать точно, у нас все чисто. Они (создатели Enhanced Games) создали поле для реализации возможностей людей, которые действительно хотят результата, но выбирают путь через запрещенные вещества. И я не могу сказать, что это «плохо». Если люди осознанно идут на это – пожалуйста, пусть делают. Их никто не обманывает. Никто не скрывает, что после этого могут быть последствия – для здоровья, физического или ментального. Но если человек хочет – это его выбор.

Да, там заманивают большими контрактами, но это уже личная ответственность каждого. Кому-то нормально рискнуть здоровьем ради условного миллиона – но ведь не факт, что он вообще его получит. Это, можно сказать, компенсация рисков. Организаторы не могут взять на себя ответственность за тех, кто соглашается участвовать. Но и люди не должны винить организаторов: им предложили – а идти или нет, каждый решает сам.

И важно, что эти Игры изначально не претендуют на то, чтобы заменить традиционный спорт. Они не конкурируют с Олимпийскими играми и системой «чистого» спорта. Они просто говорят: «Мы занимаемся своим делом».

– А вы будете смотреть трансляции, если они состоятся?

– Думаю, да. И не только я – многие посмотрят. Мне самому интересно увидеть, как это все будет происходить. Потому что такого события еще не было ни в одном виде спорта. Это уникально, и, с точки зрения зрителя, конечно, любопытно.

– Если бы вы не продолжили карьеру, согласились бы на такую авантюру?

– В целом, если рассуждать логично: если бы я точно знал, что карьеру закончил и возвращаться не планирую, то, наверное, да – согласился бы. Мне было бы интересно. Но там ведь нельзя просто «принять участие, очиститься и потом вернуться». Это исключено. И как раз некоторые могут думать, что можно схитрить – сейчас выступить, потом «очиститься» и вернуться в большой спорт. Но не факт, что последствия действительно проходят бесследно.

Организм все равно меняется, и это остается. Поэтому я считаю, что если ты участвуешь в таких Играх, то это, скорее всего, и должна быть финальная точка твоей профессиональной карьеры. Дальше – уже мастерс, шоу, все что угодно, но не официальный спорт. После этих Игр дороги назад нет ни по человеческим, ни по документальным, ни по идеологическим причинам, – сказал серебряный призер Олимпийских игр россиянин Гирев.

МОК и ВАДА против допинг-Игр: это война

