Олимпийский чемпион Филипович: «Я надеюсь, что сборная России скоро вернется на международную арену»
Олимпийский чемпион из Сербии надеется на допуск российских ватерполистов.
Сборная России по водному поло отстранена от международных соревнований с 2022 года.
«Я считаю неправильным смешение спорта и политики. Спортсмены должны быть в равных условиях, и неправильно запрещать кому-то соревноваться по неспортивным причинам. Я надеюсь, что в скором времени сборная России вернется на международную арену», – сказал двукратный олимпийский чемпион из Сербии Филип Филипович.
Ранее в Москве прошла презентация Евразийской ватерпольной лиги. Филипович принял участие в церемонии открытия.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
