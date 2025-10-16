6

Четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Ариарне Титмус завершила карьеру в 25 лет

Четырехкратная олимпийская чемпионка пловчиха Ариарне Титмус завершила карьеру.

Титмус 25 лет, она выиграла по две золотые медали в Токио-2020 (200 и 400 м вольным стилем) и Париже-2024 (400 м и эстафета 4x200 м вольным стилем), а также три серебряные и одну бронзовую награды.

На чемпионатах мира у австралийки четыре золота, два серебра и три бронзы.

Ариарне – мировая рекордсменка на 200 м вольным стилем (1:52.23).

«Это непростое решение, но я им очень довольна. Я всегда любила плавание, но, похоже, на этот раз я отошла от спорта и поняла, что некоторые вещи в моей жизни, которые всегда были важны для меня, теперь немного важнее плавания.

«Переломным моментом для меня, моментом, когда все изменилось, стало время подготовки к Играм в Париже. Я столкнулась с некоторыми проблемами со здоровьем, которые, честно говоря, меня очень сильно потрясли. Возможно, это был первый раз, когда я задумалась о чем-то, кроме плавания.

Углубляясь в эти проблемы со здоровьем, мне действительно пришлось заглянуть внутрь себя и подумать о том, что для меня важнее всего. Помимо плавания, у меня всегда были цели в личной жизни, но плавание всегда было самым важным до этого момента, и я только сейчас поняла, что эти цели и то, чего я хочу в будущем, теперь для меня важнее всего.

Но больше всего я с нетерпением жду того, что будет дальше», – рассказала Титмус.

Спортсменка отметила, что хочет сосредоточиться на работе на телевидении, а также работе с молодыми спортсменами из регионов Австралии.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: The Guardian
