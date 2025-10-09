Итальянских пловчих Пилато и Тарантино отстранили от турниров на 90 дней после кражи в аэропорту Сингапура

Итальянские пловчихи Тарантино и Пилато отстранены на 90 дней из-за кражи.

Об этом сообщила Итальянская федерация плавания (FIN).

15 августа Кьяра Тарантино и Бенедетта Пилато направлялись домой после чемпионата мира в Сингапуре и десятидневного отдыха на Бали. Полиция остановила их перед посадкой на рейс в сингапурском аэропорту.

Спортсменок заподозрили в краже парфюмерии, с которой они вышли из магазина без оплаты. Камеры видеонаблюдения засняли, как Тарантино кладет товары в сумку Пилато.

«В рамках разбирательства по делу Бенедетты Пилато и Кьяры Тарантино Итальянская федерация плавания приняла предложение федеральной прокуратуры о применении санкций.

Учитывая факты, выявленные в ходе расследования, и то, что спортсменки признали свою вину, прокуратура постановила отстранить их от общественных и государственных мероприятий на 90 дней, начиная с сегодняшнего дня», – говорится в заявлении федерации.

Из-за отстранения спортсменки не смогут выступить на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который пройдет в Польше с 2 по 7 декабря.