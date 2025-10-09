Софья Дьякова: «Когда приезжаю в Корею, испытываю наслаждение от отдыха там. Я не так давно начала учить язык»

Пловчиха Софья Дьякова рассказала о своих корейских корнях.

Дьяковой 17 лет, она чемпионка России и Игр БРИКС по плаванию.

– Знакомство родителей случилось в Южной Корее, когда мама прилетела туда по работе. Она в то время была моделью. Папа влюбился с первого взгляда. Так все и закрутилось. Между ними была большая преграда в виде языкового барьера, но мама учила корейский, а папа – русский. <...>

– Твоя корейская часть: что тебе досталось, помимо яркой внешности?

– Внешность действительно досталась от папы, так как мама – блондинка с голубыми глазами.

Я не могу сказать, что есть прям что-то такое корейское, но я люблю кухню этой страны, ее культуру. Когда приезжаю в Корею, испытываю наслаждение от отдыха там.

– Что тебя удивило в Южной Корее по сравнению с Россией?

– Технологии. И это развито не только в Корее, но и других азиатских странах – Китае, Японии. В плане медицины там все круто, так как есть конкуренция. Там вообще почти в каждой области так, поэтому у людей и компаний есть стимул к росту.

В Сеуле просто бешеный темп жизни. В любой день и время люди куда-то спешат, им не до отдыха. Эта атмосфера немного давит. В России гораздо спокойнее в этом плане. Да и конкуренция у нас меньше. От этого чувствуется облегчение.

– Как у тебя с корейским языком?

– Я не так давно начала учить. Многие удивлены, что я еще в детстве не задалась такой целью. У меня просто не было надобности. Я не летала в детстве в Корею. Сейчас, когда я регулярно там бываю, понимаю, что мне нужен базовый минимум для комфортного пребывания в стране, – сказала Дьякова.