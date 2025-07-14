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Первые российские спортсмены прибыли на чемпионат мира по водным видам в Сингапуре

Первые участники из России прибыли на чемпионат мира по водным видам спорта.

Чемпионат мира проходит в Сингапуре. С 15 по 20 июля пройдут соревнования по плаванию на открытой воде. Там выступят россияне Маргарита Ершова, Полина Козякина, Ксения Мишарина, Екатерина Сорокина, Денис Адеев, Савелий Лузин и Владислав Утробин.

Во вторник ожидается прибытие команды по синхронному плаванию, а на следующей неделе – прыгунов в воду и пловцов. Спортсмены из России и Беларуси выступают на ЧМ в нейтральном статусе. 

В Сингапуре за жвачку – тюрьма, за наркотики казнят. Что нужно знать перед водным ЧМ?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Полина Козякина
плавание
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Екатерина Сорокина
Ксения Мишарина
Владислав Утробин
Денис Адеев
Савелий Лузин
Маргарита Ершова
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ТАСС
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