Водное поло. Чемпионат мира-2025. США обыграли Бразилию, Япония встретится с Венгрией, Италия против Сербии, другие матчи
США обыграли Бразилию, Япония против Венгрии на мужском ЧМ по водному поло.
14 июля в Сингапуре пройдут очередные матчи группового этапа.
Чемпионат мира по водному поло
Сингапур
Мужчины
Групповой этап
Группа А
ЮАР – Румыния – 5:24 (0:9, 1:3, 3:7, 1:6)
Италия – Сербия – 15.45
Положение в группе: Сербия – 3 очка (1 игра), Италия – 3 (1), Румыния – 3 (2), ЮАР – 0 (2).
Группа B
Япония – Венгрия – 8.45
Австралия – Испания – 11.00
Положение в группе: Венгрия – 3 (1), Испания – 3 (1), Япония – 0 (1), Австралия – 0 (1).
Группа C
США – Бразилия – 16:7 (6:1, 2:0, 4:3, 4:3)
Сингапур – Канада – 14.10
Положение в группе: США – 6 (2), Бразилия – 3 (2), Канада – 0 (1), Сингапур – 0 (1).
Группа D
Греция – Китай – 26:5 (2:0, 10:0, 6:3, 8:2)
Хорватия – Черногория – 12.35
Положение в группе: Греция – 3 (2), Хорватия – 3 (1), Черногория – 3 (1), Китай – 0 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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