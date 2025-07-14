  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Водное поло. Чемпионат мира-2025. США обыграли Бразилию, Япония встретится с Венгрией, Италия против Сербии, другие матчи
0

Водное поло. Чемпионат мира-2025. США обыграли Бразилию, Япония встретится с Венгрией, Италия против Сербии, другие матчи

США обыграли Бразилию, Япония против Венгрии на мужском ЧМ по водному поло.

14 июля в Сингапуре пройдут очередные матчи группового этапа.

Чемпионат мира по водному поло

Сингапур

Мужчины

Групповой этап

Группа А

ЮАР – Румыния – 5:24 (0:9, 1:3, 3:7, 1:6)

Италия – Сербия – 15.45

Положение в группе: Сербия – 3 очка (1 игра), Италия – 3 (1), Румыния – 3 (2), ЮАР – 0 (2). 

Группа B

Япония – Венгрия – 8.45

Австралия – Испания – 11.00

Положение в группе: Венгрия – 3 (1), Испания – 3 (1), Япония – 0 (1), Австралия – 0 (1).

Группа C

США – Бразилия – 16:7 (6:1, 2:0, 4:3, 4:3)

Сингапур – Канада – 14.10

Положение в группе: США – 6 (2), Бразилия – 3 (2), Канада – 0 (1), Сингапур – 0 (1). 

Группа D

Греция – Китай – 26:5 (2:0, 10:0, 6:3, 8:2)

Хорватия – Черногория – 12.35

Положение в группе: Греция – 3 (2), Хорватия – 3 (1), Черногория – 3 (1), Китай – 0 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
водное поло
результаты
сборная Китая (водное поло)
сборная США (водное поло)
logoсборная Испании
сборная Греции (водное поло)
logoсборная Сербии (водное поло)
сборная Италии (водное поло)
сборная Бразилии (водное поло)
сборная ЮАР (водное поло)
logoсборная Черногории (водное поло)
сборная Австралии (водное поло)
сборная Канады (водное поло)
сборная Японии (водное поло)
logoсборная Хорватии (водное поло)
logoсборная Венгрии
сборная Румынии (водное поло)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Водное поло (жен). Чемпионат мира-2025. США победили Нидерланды, Венгрия обыграла Японию, другие результаты
1вчера, 14:20
Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2025 в Сингапуре
8вчера, 06:28
Водное поло. Чемпионат мира-2025. Черногория обыграла Грецию, Китай уступил Хорватии, другие результаты
12 июля, 13:59
Главные новости
Дмитрий Губерниев: «Хоть Чикунова и стоит высоко в рейтинге, но не выглядит фаворитом ЧМ номер один»
34 минуты назад
Ефимова о ЧМ: «Обязательно буду смотреть не только плавание, но и все остальные виды. Очень рада, что мы наконец вернулись на такой высокий уровень»
1вчера, 17:55
Водное поло (жен). Чемпионат мира-2025. США победили Нидерланды, Венгрия обыграла Японию, другие результаты
1вчера, 14:20
Россиянам на ЧМ по водным видам спорта нельзя публиковать в соцсетях свой флаг и высказываться о конфликтах между странами
109вчера, 07:29
Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2025 в Сингапуре
8вчера, 06:28
Водное поло. Чемпионат мира-2025. Черногория обыграла Грецию, Китай уступил Хорватии, другие результаты
12 июля, 13:59
Мирон Лифинцев: «Короткая вода для меня – дополнение к плаванию. В большой я плаваю гораздо лучше»
212 июля, 08:37
Награды россиян будут учитываться в медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта
412 июля, 08:28
Водное поло (жен). Чемпионат мира-2025. ЮАР уступила Испании, США обыграли Китай, Венгрия победила Грецию, другие результаты
211 июля, 13:58
Колесников и Клепикова будут капитанами сборной России по плаванию на чемпионате мира
1211 июля, 08:38
Ко всем новостям
Последние новости
Норвежский журналист Салтведт: «Подозреваю, что у Ковентри будет гораздо более доброжелательное отношение к России и Путину»
912 июля, 17:09
Открылась регистрация на бесплатный заплыв «Геленджикская миля». Остались слоты на 1000 м
9 июля, 07:23
Глава Крыма: «Принято решение о строительстве в республике нескольких крупных спортивных объектов. Обсуждаем создание Академии хоккея»
321 мая, 19:58
Покровская о россиянках на Кубке мира: «Было очень важно, как нас примут политически. Многое значит то, что нам отдали первое место»
212 апреля, 11:44
На фестивале фридайвинга «Под лед Байкала» установили четыре мировых рекорда
119 марта, 07:49
Сергей Фесиков назначен на пост спортивного директора Федерации водных видов спорта России
27 января, 20:00
Экс-ведущая «Матч ТВ» Серегина о втором муже: «Его посадили, когда мы познакомились, а выпустили, когда мы расстались. До сих пор над этим ржем»
716 января, 14:40
Открылась регистрация на спортивный фестиваль «Липецкий триатлон, 113. Зеленый остров». Он пройдет 9 и 10 августа
22 декабря 2024, 10:05
Кирилл Пригода: «Я планирую выступать и дальше. Сейчас нет таких рамок, что ты можешь быть спортсменом уровня сборной исключительно с 18 до 25 лет»
116 декабря 2024, 19:07
Владимир Сальников: «Опыт выступления пловцов на чемпионате мира в Будапеште станет полезным для других наших водных видов»
316 декабря 2024, 09:10