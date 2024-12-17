«World Aquatics понимала, что золотые медали на ЧМ и Олимпиаде без наших спортсменов – ненастоящие». Мазепин о допуске российских пловцов
10-15 декабря в Будапеште проходил чемпионат мира на короткой воде. Россияне выступили в нейтральном статусе и завоевали десять медалей (шесть золотых и четыре серебряных).
– Насколько было тяжело договориться с международной федерацией (World Aquatics), чтобы нас пустили туда и дали возможность выступить. Что стало ключевым фактором?
– Наши результаты, которые они показывали на чемпионате России и других российских и международных соревнованиях, куда мы могли быть допущены. Например, Игры БРИКС. И понятно, международная федерация понимала, что те золотые медали, которые разыгрывались на чемпионатах мира и Олимпиаде, без наших спортсменов – ненастоящие. Те результаты, которые наши спортсмены показывали, доказывали, что они должны быть на первых строчках всех рейтингов.
Международная федерация приняла, я считаю, мудрое решение, допустив нас. Мы не участвовали на международной арене 1078 дней. Пловцы, как и все спортсмены, много тренируются, но сам факт выхода и то, насколько ты можешь совладать со стрессом и мандражом, – это колоссальная работа.
Ты можешь этому научиться, только когда выступаешь на международной арене, приезжаешь в другой бассейн, видишь свои или не свои трибуны. Ты собрался и сконцентрировался, вышел на старт и показал результат. Результаты на тренировках или предварительных заплывах — одно, а результаты в финале… Одно касание, один толчок. Как Кирилл Пригода был впереди, тянулся, но не смог и проиграл чуть-чуть.
Наша сегодняшняя молодая звезда Мирон Лифинцев доказал, что он может попасть в касание, и не один раз, а два. Я бы хотел отметить две наши эстафеты. Они большие молодцы, завоевали золотые медали. Респект и уважуха, – сказал президент Федерации водных видов спорта России Мазепин.
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