«Олимпиада в Париже разделила все на до и после. Сейчас будет происходить переосмысление всего мирового спорта». Канделаки о допуске российских спортсменов
15 декабря в Будапеште завершился чемпионат мира по плаванию на короткой воде, где россияне выступали в нейтральном статусе и завоевали десять наград (шесть золотых и четыре серебряных). Восемь медалистов во вторник станут гостями программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».
«В такие моменты я понимаю, зачем был создан «Матч ТВ». Гордость переполняет. Все это начинает происходить в канун 10‑летия «Матч ТВ». Поверьте мне, это только начало. Сейчас будет происходить переосмысление всего мирового спорта, ценностей мирового спорта. Я много раз говорила, что Олимпиада в Париже разделила все на до и после.
Нет никаких дядь в мантиях, которые будут решать судьбу спорта. Есть страны и неравнодушные люди, которые понимают, что спорт должен быть вне политики, и это уже не просто банальные слова. Спорт должен быть вне политических интересов меньшинств, которые зачем‑то пытаются уничтожить все то хорошее, что большинству дал Пьер де Кубертен.
Эта победа говорит лишь о том, что это начало. Все, что будет происходить дальше, принесет нам немало побед, не только в этом виде спорта», – сказала заместитель генерального директора «Газпром‑Медиа Холдинг» Тина Канделаки.
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