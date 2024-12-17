  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • «Олимпиада в Париже разделила все на до и после. Сейчас будет происходить переосмысление всего мирового спорта». Канделаки о допуске российских спортсменов
2

«Олимпиада в Париже разделила все на до и после. Сейчас будет происходить переосмысление всего мирового спорта». Канделаки о допуске российских спортсменов

Тина Канделаки предрекла переосмысление ценностей в мировом спорте.

15 декабря в Будапеште завершился чемпионат мира по плаванию на короткой воде, где россияне выступали в нейтральном статусе и завоевали десять наград (шесть золотых и четыре серебряных). Восемь медалистов во вторник станут гостями программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

«В такие моменты я понимаю, зачем был создан «Матч ТВ». Гордость переполняет. Все это начинает происходить в канун 10‑летия «Матч ТВ». Поверьте мне, это только начало. Сейчас будет происходить переосмысление всего мирового спорта, ценностей мирового спорта. Я много раз говорила, что Олимпиада в Париже разделила все на до и после.

Нет никаких дядь в мантиях, которые будут решать судьбу спорта. Есть страны и неравнодушные люди, которые понимают, что спорт должен быть вне политики, и это уже не просто банальные слова. Спорт должен быть вне политических интересов меньшинств, которые зачем‑то пытаются уничтожить все то хорошее, что большинству дал Пьер де Кубертен.

Эта победа говорит лишь о том, что это начало. Все, что будет происходить дальше, принесет нам немало побед, не только в этом виде спорта», – сказала заместитель генерального директора «Газпром‑Медиа Холдинг» Тина Канделаки.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoОлимпиада-2024
плавание
logoсборная России
чемпионат мира на короткой воде
Политика
телевидение
logoМатч ТВ
Пьер де Кубертен
logoТина Канделаки
logoсборная России жен
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Дмитрий Васильев: «Если пловцы так хорошо выступили, то и в других видах спорта могут так же. У западных недругов, наверное, инфаркт мог случиться»
458 минут назад
«World Aquatics понимала, что золотые медали на ЧМ и Олимпиаде без наших спортсменов – ненастоящие». Мазепин о допуске российских пловцов
18сегодня, 10:24
Российские пловцы заработали около $117 тысяч призовых на ЧМ в Будапеште
3сегодня, 10:08
Тренер российских синхронисток Покровская: «Мы готовимся к чемпионату мира. Документы пока не подавали, процесс только начался»
1сегодня, 08:24
Минаков о российских пловцах на ЧМ: «У нас есть колоссальный запас, мы не показали тот максимум, который могли»
сегодня, 08:04
Глава Федерации водных видов спорта России: «Уже без сомнений – мы будем на ЧМ в Сингапуре. Мы приоткрываем дверь и говорим, что выступаем и в личных зачетах, и командных»
10сегодня, 07:22
Колесников о ЧМ-2025: «Хотелось бы туда поехать и выступить, а как оно сложится – увидим»
1сегодня, 07:13
Кирилл Пригода об организации чемпионата мира: «Отношение было на высшем уровне. Все наши запросы быстро удовлетворились»
2сегодня, 06:50
Лифинцев на вопрос, давит ли на него статус звезды российского спорта: «Нет, абсолютно»
сегодня, 06:36
Мирон Лифинцев: «Меня поздравила Реган Смит. Был приятно удивлен, я ее фанат»
1сегодня, 06:30
Ко всем новостям
Последние новости
Кирилл Пригода: «Я планирую выступать и дальше. Сейчас нет таких рамок, что ты можешь быть спортсменом уровня сборной исключительно с 18 до 25 лет»
1вчера, 19:07
Владимир Сальников: «Опыт выступления пловцов на чемпионате мира в Будапеште станет полезным для других наших водных видов»
2вчера, 09:10
РУСАДА с января по ноябрь 2024 года взяло у спортсменов более 10 700 допинг-проб
211 декабря, 07:42
Дегтярев о нейтральном статусе: «Мы не осуждаем спортсменов, они от гимна, герба не отказывались – их лишили»
57 декабря, 14:35
Чемпионка Европы по сапбордингу Новицкая: «Я бы хотела привлекать лыжников в наш вид спорта»
123 ноября, 09:28
Депутат Свищев: «Результаты выборов в США, хоть и косвенно, но повлияют на наше возвращение в спорт»
2531 октября, 10:40
Светлана Ромашина: «Я давно забыла про все свои медали. На жизнь это никак не влияет»
17 октября, 09:40
Федерация синхронного плавания России одобрила вступление в объединенную федерацию водных видов спорта
5 октября, 20:05
Федерация водного поло России проголосовала за вступление в единую федерацию водных видов спорта
14 октября, 09:26
Глава Федерации водного поло России Шаронов выдвинет свою кандидатуру на пост вице-президента объединенной федерации
1 октября, 13:11
Рекомендуем