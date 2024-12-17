«Олимпиада в Париже разделила все на до и после. Сейчас будет происходить переосмысление всего мирового спорта». Канделаки о допуске российских спортсменов

Тина Канделаки предрекла переосмысление ценностей в мировом спорте.

15 декабря в Будапеште завершился чемпионат мира по плаванию на короткой воде, где россияне выступали в нейтральном статусе и завоевали десять наград (шесть золотых и четыре серебряных). Восемь медалистов во вторник станут гостями программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

«В такие моменты я понимаю, зачем был создан «Матч ТВ». Гордость переполняет. Все это начинает происходить в канун 10‑летия «Матч ТВ». Поверьте мне, это только начало. Сейчас будет происходить переосмысление всего мирового спорта, ценностей мирового спорта. Я много раз говорила, что Олимпиада в Париже разделила все на до и после.

Нет никаких дядь в мантиях, которые будут решать судьбу спорта. Есть страны и неравнодушные люди, которые понимают, что спорт должен быть вне политики, и это уже не просто банальные слова. Спорт должен быть вне политических интересов меньшинств, которые зачем‑то пытаются уничтожить все то хорошее, что большинству дал Пьер де Кубертен.

Эта победа говорит лишь о том, что это начало. Все, что будет происходить дальше, принесет нам немало побед, не только в этом виде спорта», – сказала заместитель генерального директора «Газпром‑Медиа Холдинг» Тина Канделаки .