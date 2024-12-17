Дмитрий Васильев: «Если пловцы так хорошо выступили, то и в других видах спорта могут так же. У западных недругов, наверное, инфаркт мог случиться»

Дмитрий Васильев считает, что на Западе злятся из-за побед российских пловцов.

15 декабря в Будапеште проходил чемпионат мира на короткой воде. Россияне завоевали шесть золотых и четыре серебряных медали.

«Наши ребята в Будапеште выступили просто здорово. Я думаю, что у некоторых наших западных недругов, наверное, инфаркт мог случиться. И, скорее всего, рядом с плавательным бассейном в Будапеште стоял реанимобиль и некоторых людей оттуда увозили в клинику. От злости, от зависти и от ненависти они сами себя съедают изнутри.

В западных странах прекрасно знают, что мы являемся одними из самых главных их конкурентов. Эти соревнования ведь смотрел весь мир, прежде всего Запад. Они сейчас напряглись очень серьезно, ведь если пловцы так хорошо выступили, то россияне и в других видах спорта могут так же хорошо выступить. И зачем им такие конкуренты?

Так что это выступление пловцов может оказаться палкой о двух концах. Как бы сейчас в некоторых международных федерациях не сказали: нет, нет, нет, не надо пока Россию никуда пускать», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев .

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