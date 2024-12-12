Евгений Рылов: «Перед чемпионатом России сильно заболел, сейчас какие-то болячки еще вылазят. Надеюсь, после Нового года восстановлюсь и смогу продолжить»
Евгений Рылов высказался о своем неучастии в чемпионате мира.
10-15 декабря в Будапеште проходит ЧМ по плаванию на короткой воде. Россияне выступают в нейтральном статусе.
«Честно, уже полегче воспринимается сейчас. И мир выигрывал, и Олимпиаду. Но здоровье сейчас не позволяет. После антибиотиков нездоровилось, было тяжело тренироваться.
Перед Россией (чемпионатом России на короткой воде – Спортс’‘) заболел сильно, сейчас какие-то болячки еще вылазят. Надеюсь, после Нового года восстановлюсь и смогу продолжить», – сказал двукратный олимпийский чемпион Рылов.
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Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
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