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Рылов о россиянах на ЧМ: «Надо рассчитывать на то, чтобы все проплыли как минимум по лучшему времени либо улучшили последний результат с чемпионата России»

Евгений Рылов рассказал об ожиданиях от выступления российских пловцов на ЧМ.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходит с 10 по 15 декабря в Будапеште. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.

«Думаю, надо рассчитывать на то, чтобы все проплыли как минимум по лучшему времени, либо улучшили последний результат с чемпионата России. Тогда можно говорить, что это прогресс.

А относительно результатов, которые будут показывать на ЧМ, это уже другой вопрос. Плюс учитывая, что чемпионат мира идет после Олимпиады, туда, как правило, мало участников приезжает в пиковой форме.

Есть вариант, что кто-то от того, что никогда не было таких соревнований, на эмоциональной фоне будет улучшать или наоборот ухудшать результаты. Это зависит от того, как кто подготовится психологически», – сказал Рылов в эфире программы «Все на Матч!».

«По количеству медалей не знаю. Наверное, ближе всех сейчас Женя Чикунова. В плавании тяжело сказать, кто лидер, а кто – нет. Это индивидуальный вид спорта. Я ставлю на то, что в принципе молодежь может сильно подтянуться за счет международных стартов.

В Венгрии обычно все хорошо проходит. В этом бассейне я был на чемпионате мира на длинной воде, был на Международной лиге плавания в 2020 году, чувствовал масштабную планировку и количество людей. Мне это все нравится», – отметил двукратный олимпийский чемпион.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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