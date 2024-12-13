Ирландский пловец Шейн о Лифинцеве: «Он уже вышел на очень высокий уровень. Ему нужно продолжать в том же духе, получать удовольствие и соревноваться»
Ирландский пловец Райан Шейн оценил выступления Мирона Лифинцева.
18-летний Лифинцев выиграл два золота на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште – в эстафете и на дистанции 100 м спине.
«Здорово, когда ты молод и сконцентрирован на своих секундах. Стараешься изо всех сил и в то же время получаешь удовольствие. Именно таким я и был в его годы.
Он уже вышел на очень высокий уровень. Ему нужно продолжать в том же духе. Просто получать удовольствие и соревноваться — это и есть спорт», — сказал призер ЧМ по плаванию на короткой воде Райан Шейн.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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