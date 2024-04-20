Глава USADA о допинге у китайских пловцов: «Печально осознавать, что WADA и Китайское антидопинговое агентство скрывали положительные пробы»

Теги плавание допинг сборная Китая USADA WADA сборная Китая жен Трэвис Тайгерт Водные виды

Глава USADA Трэвис Тайгерт обвинил WADA в сокрытии допинга у китайских пловцов.

Ранее The New York Times и ARD сообщили, что 23 китайских пловца попались на триметазидине в 2021 году, но были допущены до Олимпиады в Токио. Китайское антидопинговое агентство провело внутренне расследование и установило, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где спортсмены останавливались во время соревнований.

Международное антидопинговое агентство (WADA) приняло это объяснение и не стало выносить спортсменам временное отстранение, позволив выступить в Токио. 

«Печально видеть, что в преддверии Олимпийских игр 2021 года у 23 китайских пловцов были положительные тесты на сильнодействующий препарат, повышающий работоспособность, о чем сообщают The New York Times и ARD.

Еще более печально осознавать, что Всемирное антидопинговое агентство и Китайское антидопинговое агентство до сих пор скрывали эти положительные пробы, не соблюдая справедливо и беспристрастно глобальные правила, которые применяются ко всем остальным в мире.

Наши сердца болят за спортсменов из стран, которые пострадали от этого сокрытия и которые, возможно, потеряли моменты награждения, финансовые возможности и воспоминания, которые невозможно заменить. Система глубоко и болезненно предала их.

Все те, кто замарал руки сокрытием положительных тестов и подавлением голосов отважных информаторов, должны быть привлечены к ответственности по всей строгости правил и закона», – заявил Тайгерт.

23 китайца попались на триметазидине, но их, в отличие от Валиевой, спасли. Это как?!

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15 комментариев
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USADA обвинил WADA🤣🤣🤣 Ну всё Китай, готовься в скором времени выступать под нейтральным флагом.
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"Мы никогда так не делали" - добавил Тайгерт
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А никто и не говорит что спортсмены Китая и России чистые все. Вопрос только, почему одних видят, других нет. Испания уже всё, забыта?
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Позабавило про справедливые и безпристрастные правила, применяемые ко всем остальным в мире.
+8
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"Наши сердца болят за спортсменов из стран, которые пострадали от этого сокрытия и которые, возможно, потеряли моменты награждения, финансовые возможности и воспоминания, которые невозможно заменить. Система глубоко и болезненно предала их", – что-то до боли знакомое, дежавю))
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+6
Ответ kupezz
USADA обвинил WADA🤣🤣🤣 Ну всё Китай, готовься в скором времени выступать под нейтральным флагом.
И олимпиады превращаются, превращаются олимпиады.... в элегантные игры содружества.
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+4
Фелпс, Гатлинг, Гай. Они все обгонят любого пловца
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Ранее The New York Times и ARD сообщили...
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Это тот самый ARD, снявший кино про Гришку Родченкова?

Похоже американцы по старому шаблону решили ситуацию раскрутить. Интересно будет понаблюдать.
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Да, про китайцев доклады выдумывать не получится, китайцы такое не спустят с рук
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Печально осозновать, что мировой спорт это спорт идущий на допинге а вада покрывает это безумие, но только до тех пор пока им выгодно!
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Наши сердца болят
На советский стиль похоже
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отсюда вывод, 🇷🇺 отстранили навсегда
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Что значит применяются "во всем остальном мире"?
Во "всем остальном мире" разве не ВАДА рулит?..
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Ответ Vladimir Zinkov
И олимпиады превращаются, превращаются олимпиады.... в элегантные игры содружества.
Ты сам то в это веришь. Или доплачивают?
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