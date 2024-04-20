Глава USADA о допинге у китайских пловцов: «Печально осознавать, что WADA и Китайское антидопинговое агентство скрывали положительные пробы»
Глава USADA Трэвис Тайгерт обвинил WADA в сокрытии допинга у китайских пловцов.
Ранее The New York Times и ARD сообщили, что 23 китайских пловца попались на триметазидине в 2021 году, но были допущены до Олимпиады в Токио. Китайское антидопинговое агентство провело внутренне расследование и установило, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где спортсмены останавливались во время соревнований.
Международное антидопинговое агентство (WADA) приняло это объяснение и не стало выносить спортсменам временное отстранение, позволив выступить в Токио.
«Печально видеть, что в преддверии Олимпийских игр 2021 года у 23 китайских пловцов были положительные тесты на сильнодействующий препарат, повышающий работоспособность, о чем сообщают The New York Times и ARD.
Еще более печально осознавать, что Всемирное антидопинговое агентство и Китайское антидопинговое агентство до сих пор скрывали эти положительные пробы, не соблюдая справедливо и беспристрастно глобальные правила, которые применяются ко всем остальным в мире.
Наши сердца болят за спортсменов из стран, которые пострадали от этого сокрытия и которые, возможно, потеряли моменты награждения, финансовые возможности и воспоминания, которые невозможно заменить. Система глубоко и болезненно предала их.
Все те, кто замарал руки сокрытием положительных тестов и подавлением голосов отважных информаторов, должны быть привлечены к ответственности по всей строгости правил и закона», – заявил Тайгерт.
23 китайца попались на триметазидине, но их, в отличие от Валиевой, спасли. Это как?!
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Это тот самый ARD, снявший кино про Гришку Родченкова?
Похоже американцы по старому шаблону решили ситуацию раскрутить. Интересно будет понаблюдать.
На советский стиль похоже
Во "всем остальном мире" разве не ВАДА рулит?..