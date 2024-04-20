Глава USADA о допинге у китайских пловцов: «Печально осознавать, что WADA и Китайское антидопинговое агентство скрывали положительные пробы»

Глава USADA Трэвис Тайгерт обвинил WADA в сокрытии допинга у китайских пловцов.

Ранее The New York Times и ARD сообщили, что 23 китайских пловца попались на триметазидине в 2021 году, но были допущены до Олимпиады в Токио. Китайское антидопинговое агентство провело внутренне расследование и установило, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где спортсмены останавливались во время соревнований.

Международное антидопинговое агентство ( ) приняло это объяснение и не стало выносить спортсменам временное отстранение, позволив выступить в Токио.

«Печально видеть, что в преддверии Олимпийских игр 2021 года у 23 китайских пловцов были положительные тесты на сильнодействующий препарат, повышающий работоспособность, о чем сообщают The New York Times и ARD.

Еще более печально осознавать, что Всемирное антидопинговое агентство и Китайское антидопинговое агентство до сих пор скрывали эти положительные пробы, не соблюдая справедливо и беспристрастно глобальные правила, которые применяются ко всем остальным в мире.

Наши сердца болят за спортсменов из стран, которые пострадали от этого сокрытия и которые, возможно, потеряли моменты награждения, финансовые возможности и воспоминания, которые невозможно заменить. Система глубоко и болезненно предала их.

Все те, кто замарал руки сокрытием положительных тестов и подавлением голосов отважных информаторов, должны быть привлечены к ответственности по всей строгости правил и закона», – заявил .

23 китайца попались на триметазидине, но их, в отличие от Валиевой, спасли. Это как?!