Независимый прокурор, проверявший дело китайских пловцов: «WADA выполняло свою работу независимо и профессионально»

Прокурор подтвердил обоснованность решения WADA по делу китайских пловцов.

В апреле ARD и The New York Times сообщили, что 23 китайских пловца сдали положительные пробы на триметазидин перед Олимпиадой 2021 года в Токио. Они избежали санкций, так как WADA приняло версию китайской стороны о том, что следы препарата были на кухне отеля, где останавливались спортсмены.

На фоне общественного резонанса WADA объявило о перепроверке хода дела, но независимый прокурор Эрик Коттье не выявил нарушений.

«Я рад подтвердить, что мои выводы, опубликованные в моем промежуточном отчете 9 июля, не изменились. Информация в файле показывает, что WADA выполняло свою работу автономно, независимо и профессионально, и что нет никаких доказательств обратного. WADA применяло правила, которым подчиняется его деятельность.

Что касается китайского агентства, то очевидно, что определенные правила Всемирного антидопингового кодекса не были применены. Это вызывает сожаление, но, в конечном счете, не меняет исхода дел и принятия гипотезы о загрязнении», – сказал Коттье.

«Исполком WADA был рад возможности более подробно обсудить окончательный обоснованный доклад независимого прокурора по делу китайских пловцов. Господин Коттье недвусмысленно подчеркнул, что проверка WADA была тщательной, профессиональной и проводилась в соответствии с правилами.

Прежде всего, он повторил, что WADA не проявило предвзятости по отношению к Китаю и что его решение не подавать апелляцию по этим делам было разумным, основанным на доказательствах.

Однако, безусловно, WADA и другие организации должны извлечь уроки из этой ситуации, и поэтому мы рассматриваем это как возможность поработать с нашими заинтересованными сторонами над дальнейшим укреплением глобальной антидопинговой системы для спортсменов по всему миру», – отметил генеральный директор WADA Оливье Ниггли.