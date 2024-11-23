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Ефимова о том, что чемпионат России стал отбором к ЧМ: «Я еще не отбиралась так, чтобы мне об этом говорили за день до турнира»

Пловчиха Юлия Ефимова высказалась о возможном отборе на чемпионат мира.

Ранее стало известно, что чемпионат России на короткой воде, который стартовал в Санкт-Петербурге 21 ноября, будет отборочным турниром к ЧМ в Будапеште.

Ефимова финишировала третьей (30,34 секунды) в финале на 50-метровке брассом. Лучший результат у Евгении Чикуновой (29,74), второе место заняла Ралина Гилязова (30,02).

– Насколько вы довольны показанным временем?

– Конечно же, не довольна. Время хуже, чем я проплыла в полуфинале. Немножко засиделась на старте. Но ничего страшного. Это полтинник. И я все равно наслаждаюсь соревнованиями, атмосферой.

– Готовитесь ли вы к чемпионату мира на короткой воде в Будапеште, который пройдет в декабре?

– Я так еще не отбиралась, чтобы мне об этом говорили за день до турнира. Возможно, если бы об этом сообщили хотя бы за месяц, то я бы по‑другому подготовилась. А так я пропустила этапы Кубка мира из‑за определенных событий.

И подумала, что все, я уже никак не отберусь. Уже смирилась с этим. Тренировалась перед чемпионатом России без особого напряга, в легком режиме. Путешествовала, приехала в Санкт‑Петербург. И тут сообщение: «Мы здесь отбираемся на чемпионат мира, ю‑ху!»

– Вы выступаете в золотых сережках в виде олимпийских колец. Намек на поездку на Игры‑2028 в Лос‑Анджелес?

– Это подарок моего отца перед Олимпиадой‑2016 в Рио. Это мои самые любимые сережки. Я имею полное право их носить. Я выступала на четырех с половиной Олимпиадах. Половина – это моя попытка отобраться на Игры‑2024 в Париж. <...>

– Когда вы ждете объявление, кто поедет на чемпионат мира в Будапешт?

– Чем раньше, тем лучше. Мир стартует уже 10 декабря. Осталось меньше трех недель. Спасает только то, что у меня уже есть виза и нейтральный статус. Так что ситуация уникальная – все это есть, а отбора пока нет, – сказала трехкратный олимпийский призер Ефимова.

Чемпионат мира на короткой воде пройдет в Будапеште с 10 по 15 декабря. Российских спортсменов допускают до международных соревнований в нейтральном статусе.

«Какая‑то несостыковочка. Это как если бы ты пришел в школу на контрольную по русскому, а тебе сказали бы написать ЕГЭ». Колесников о том, что чемпионат России стал отбором к ЧМ

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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