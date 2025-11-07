0

Российские ватерполисты выступят во втором дивизионе Кубка мира

Сборные России по водному поло выступят во втором дивизионе Кубка мира.

Пресс-служба Международной федерации плавания (World Aquatics) сообщила, что сборные России по водному поло будут выступать во втором дивизионе на этапах Кубка мира.

4 ноября World Aquatics допустила российских ватерполистов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Решение вступает в силу с 1 января 2026 года. 

«На Кубке мира по водному поло 2026 года команды из России и Беларуси будут иметь право участвовать в турнирах второго дивизиона.

Для участия в других соревнованиях командам необходимо будет следовать процедурам регистрации этих соревнований», – заявили в World Aquatics.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
водное поло
Кубок мира
World Aquatics (FINA)
сборная России (водное поло)
сборная России жен (водное поло)
ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Тренер женской сборной России по водному поло о допуске: «Мы знали, что этот день наступит. Девочки у нас все мотивированные, план тренировочный выполнялся»
сегодня, 09:30
Дмитрий Мазепин: «Меня в World Aquatics спросили, что будет, если в водном поло встретятся сборные РФ и Украины. Я ответил, что мы будем соблюдать спортивный принцип»
сегодня, 06:19
Советник World Aquatics: «Не сомневаюсь, что скоро мы не просто допустим россиян к соревнованиям, но и позволим им представлять свою страну»
вчера, 18:19
Главные новости
Пловец Корнев: «Дети в наше время понахватались уже такого, что мы ничего особо нового им не скажем. Между собой они шпрехают так, что я столько слов не знаю»
сегодня, 11:43
Чемпион мира Корнев: «Я проигрывал так много раз, что я как идущий к реке, уже настолько в жизни преисполнился, что в голове бетон стоит»
сегодня, 11:10
Корнев про отставание России от США в плавании: «У нас многократно меньше бассейнов. Вопрос во всей системе, которую надо заново перестроить, и это тяжело»
сегодня, 11:02
Пловец Корнев: «Меня звали в Америку, но меня много что держит в России. Мысль закралась, но я ее сразу на корню пресек»
сегодня, 10:55
Егор Корнев установил рекорд России на дистанции 50 метров баттерфляем в коротком бассейне
сегодня, 09:53
Тренер женской сборной России по водному поло о допуске: «Мы знали, что этот день наступит. Девочки у нас все мотивированные, план тренировочный выполнялся»
сегодня, 09:30
Дмитрий Мазепин: «Меня в World Aquatics спросили, что будет, если в водном поло встретятся сборные РФ и Украины. Я ответил, что мы будем соблюдать спортивный принцип»
сегодня, 06:19
Советник World Aquatics: «Не сомневаюсь, что скоро мы не просто допустим россиян к соревнованиям, но и позволим им представлять свою страну»
вчера, 18:19
European Aquatics о недопуске россиян к ЧЕ на короткой воде в Польше: «Мы изучаем новые правила World Aquatics и вскоре сделаем заявление»
вчера, 17:31
Дмитрий Мазепин: «Цель на 2026 год – вернуть флаг и гимн. Надеюсь, это поможет убедить другие федерации»
вчера, 17:23
Ко всем новостям
Последние новости
Клепикова о том, почему назвала кота Спартаком: «Я плавала в бассейне «Спартак», где его и получила»
4 сентября, 13:51
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа, 19:00
Путин поздравил российских пловцов с золотом в эстафете: «Ваш триумф стал ярким, вдохновляющим завершением выступления нашей сборной на ЧМ в Сингапуре»
4 августа, 16:04
«Закрылся мой гештальт. Первая золотая медаль в жизни на уровне чемпионата мира». Гана Максимова об итогах турнира
1 августа, 06:54
Прыгун в воду Бондарь: «У меня была восстановительная пауза. Снизил нагрузку до минимума, какое-то время не поднимался на 10-метровую вышку»
26 июля, 08:28
Депутат Свищев: «Без совместной работы с WADA на сегодняшний день участие в международных соревнованиях невозможно»
15 июля, 22:10
«Были даны все необходимые гарантии безопасности». Российские спортсмены примут участие в открытии Универсиады
15 июля, 20:35
Норвежский журналист Салтведт: «Подозреваю, что у Ковентри будет гораздо более доброжелательное отношение к России и Путину»
12 июля, 17:09
Открылась регистрация на бесплатный заплыв «Геленджикская миля». Остались слоты на 1000 м
9 июля, 07:23