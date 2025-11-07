Российские ватерполисты выступят во втором дивизионе Кубка мира

Сборные России по водному поло выступят во втором дивизионе Кубка мира.

Пресс-служба Международной федерации плавания (World Aquatics) сообщила, что сборные России по водному поло будут выступать во втором дивизионе на этапах Кубка мира.

4 ноября World Aquatics допустила российских ватерполистов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Решение вступает в силу с 1 января 2026 года.

«На Кубке мира по водному поло 2026 года команды из России и Беларуси будут иметь право участвовать в турнирах второго дивизиона.

Для участия в других соревнованиях командам необходимо будет следовать процедурам регистрации этих соревнований», – заявили в World Aquatics.