  • Тренер женской сборной России по водному поло о допуске: «Мы знали, что этот день наступит. Девочки у нас все мотивированные, план тренировочный выполнялся»
Тренер женской сборной России по водному поло о допуске: «Мы знали, что этот день наступит. Девочки у нас все мотивированные, план тренировочный выполнялся»

Тренер ватерполисток рассказал, когда россиянки выступят на международной арене.

Главный тренер женской сборной России по водному поло Сергей Маркоч заявил, что команда мотивирована перед возвращением на международные старты. 

Международная федерация (World Aquatics) допустила российских ватерполистов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

«Мы ждали, знали, что этот день наступит, и готовились. Девочки у нас все мотивированные, план тренировочный выполнялся.

Если учесть, что решение вступит в силу 1 января, нашим первым стартом может стать второй дивизион в Кубке мира. С Кубка мира, пробившись в финальную часть, можно отобраться на чемпионат мира 2027 года, а оттуда квалифицироваться на Олимпиаду, где теперь участвует 12 команд.

Так что продолжаем работать», — сказал Маркоч. 

Первый командный вид спорта, в котором Россия вернулась

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
водное поло
logoМатч ТВ
Сергей Маркоч
сборная России жен (водное поло)
