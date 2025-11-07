  • Спортс
  Пловец Корнев: «Дети в наше время понахватались уже такого, что мы ничего особо нового им не скажем. Между собой они шпрехают так, что я столько слов не знаю»
Пловец Корнев: «Дети в наше время понахватались уже такого, что мы ничего особо нового им не скажем. Между собой они шпрехают так, что я столько слов не знаю»

Пловец Корнев: дети в наше время шпрехают так, что я столько слов не знаю.

Чемпион мира по плаванию в эстафете россиянин Егор Корнев объяснил, почему старается вести себя сдержаннее во время интервью.

– Егор, мне рассказывали, что ты веселый и даже угарный.

– Ну, быть собой в интервью не так и просто. Полной свободы слова в принципе не бывает, и у спортсменов то же самое. Это не одобряется: люди не могут воспринять человека как личность, тебя же должны воспринимать как эталон для всех.

– Дети и много других примеров вокруг видят.

– Вот-вот, все мы люди, а не роботы, и поверьте, дети, особенно в наше время, понахватались уже такого, что мы ничего особо нового им не скажем. Замечаю, что между собой они шпрехают так, что я столько слов не знаю. Зрители и так видят, как мы на соревнованиях выступаем. Может, они хотят знать, какие мы на самом деле? Особенно дети.

Иногда показать эмоции для красного словца или матернуться было бы прикольно или как минимум естественно. Но невозможно. Принято считать, что мы, спортсмены, не должны подрывать особый статус чемпиона, что для детей я должен быть не другом или приятелем, говорить с ними на одной волне, а каким-то идолом, на которого должны молиться. Вот я так не хочу. Это же не по-настоящему.

– Мы как раз разговариваем после мероприятия с детьми со Специальной Олимпиады. С ними получилось естественно?

– Абсолютно, мне очень понравилось. Я первый раз на таком мероприятии – от ребят прямо веет позитивной энергией, меня зарядило. С удовольствием провел время. Мысли в голове даже не возникло, что они какие-то не такие дети или особенные. Общался как с любыми другими.

А в нашем разговоре я, конечно, буду отличаться от себя вне социума. Я не агрессивный, конечно, то есть добрый, отзывчивый парень, простой как грабли. Но заводной.

– Реально ли что-то поменять в плавании, чтобы быть естественнее? Трэш-ток, дуэли взглядов перед заплывами?

– Да, было бы прикольно. Идей-то много, но никто не пропустит. У нас бесконтактный вид спорта, не единоборства, где с этим все нормально. Но у них совсем жесть. Нам бы какую-нибудь такую маленькую часть этого явления урвать – уже круто. Но пока так.

Дуэль взглядов? Да легко, я бы с любым вышел, никого не боюсь. Конечно, у меня есть принципы. Если человек мне приятен или он добр ко мне, я буду вдвойне добр. Если человек враждебно настроен, у нас не будет коннекта, – ответил 21-летний Корнев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
