Егор Корнев установил рекорд России на дистанции 50 метров баттерфляем в коротком бассейне
Корнев установил рекорд России на 50 метров баттерфляем в коротком бассейне.
Егор Корнев на чемпионате России по плаванию в коротком бассейне установил рекорд страны на дистанции 50 метров баттерфляем.
В предварительном заплыве Корнев проплыл с результатом 21,83 секунды. Ранее рекорд на этой дистанции принадлежал Олегу Костину (22,07).
Чемпионат России по плаванию на короткой воде проходит в Казани с 7 по 12 ноября.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
