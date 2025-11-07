Егор Корнев установил рекорд России на дистанции 50 метров баттерфляем в коротком бассейне

Корнев установил рекорд России на 50 метров баттерфляем в коротком бассейне.

Егор Корнев на чемпионате России по плаванию в коротком бассейне установил рекорд страны на дистанции 50 метров баттерфляем.

В предварительном заплыве Корнев проплыл с результатом 21,83 секунды. Ранее рекорд на этой дистанции принадлежал Олегу Костину (22,07).

Чемпионат России по плаванию на короткой воде проходит в Казани с 7 по 12 ноября.