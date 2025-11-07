0

Егор Корнев установил рекорд России на дистанции 50 метров баттерфляем в коротком бассейне

Корнев установил рекорд России на 50 метров баттерфляем в коротком бассейне.

Егор Корнев на чемпионате России по плаванию в коротком бассейне установил рекорд страны на дистанции 50 метров баттерфляем.

В предварительном заплыве Корнев проплыл с результатом 21,83 секунды. Ранее рекорд на этой дистанции принадлежал Олегу Костину (22,07).

Чемпионат России по плаванию на короткой воде проходит в Казани с 7 по 12 ноября. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoОлег Костин
logoЕгор Корнев
результаты
logoсборная России
чемпионат России
плавание
рекорды
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Россия заняла 5-е место в медальном зачете чемпионата мира по плаванию, победила команда США
3 августа, 13:31
🥇🥇🥈🥉 Плавание. Чемпионат мира-2025. Колесников выиграл золото, Самусенко взял серебро, Бородин – бронзу, Россия – первая в комбинированной эстафете
3 августа, 13:00
🥈 Плавание. Чемпионат мира-2025. Россия взяла серебро в эстафете 4 по 100 м вольным стилем, США победили с мировым рекордом
2 августа, 13:30
Главные новости
Чемпион мира Корнев: «Я проигрывал так много раз, что я как идущий к реке, уже настолько в жизни преисполнился, что в голове бетон стоит»
32 минуты назад
Корнев про отставание России от США в плавании: «У нас многократно меньше бассейнов. Вопрос во всей системе, которую надо заново перестроить, и это тяжело»
40 минут назад
Пловец Корнев: «Меня звали в Америку, но меня много что держит в России. Мысль закралась, но я ее сразу на корню пресек»
47 минут назад
Тренер женской сборной России по водному поло о допуске: «Мы знали, что этот день наступит. Девочки у нас все мотивированные, план тренировочный выполнялся»
сегодня, 09:30
Дмитрий Мазепин: «Меня в World Aquatics спросили, что будет, если в водном поло встретятся сборные РФ и Украины. Я ответил, что мы будем соблюдать спортивный принцип»
сегодня, 06:19
Советник World Aquatics: «Не сомневаюсь, что скоро мы не просто допустим россиян к соревнованиям, но и позволим им представлять свою страну»
вчера, 18:19
European Aquatics о недопуске россиян к ЧЕ на короткой воде в Польше: «Мы изучаем новые правила World Aquatics и вскоре сделаем заявление»
вчера, 17:31
Дмитрий Мазепин: «Цель на 2026 год – вернуть флаг и гимн. Надеюсь, это поможет убедить другие федерации»
вчера, 17:23
Россия подала заявку на проведение ЧМ по водным видам спорта 2031 года
вчера, 17:19
Михаил Дегтярев: «Россия – главный поборник олимпийских ценностей, которые, увы, часто нарушаются за рубежом»
вчера, 16:34
Ко всем новостям
Последние новости
Клепикова о том, почему назвала кота Спартаком: «Я плавала в бассейне «Спартак», где его и получила»
4 сентября, 13:51
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа, 19:00
Путин поздравил российских пловцов с золотом в эстафете: «Ваш триумф стал ярким, вдохновляющим завершением выступления нашей сборной на ЧМ в Сингапуре»
4 августа, 16:04
«Закрылся мой гештальт. Первая золотая медаль в жизни на уровне чемпионата мира». Гана Максимова об итогах турнира
1 августа, 06:54
Прыгун в воду Бондарь: «У меня была восстановительная пауза. Снизил нагрузку до минимума, какое-то время не поднимался на 10-метровую вышку»
26 июля, 08:28
Депутат Свищев: «Без совместной работы с WADA на сегодняшний день участие в международных соревнованиях невозможно»
15 июля, 22:10
«Были даны все необходимые гарантии безопасности». Российские спортсмены примут участие в открытии Универсиады
15 июля, 20:35
Норвежский журналист Салтведт: «Подозреваю, что у Ковентри будет гораздо более доброжелательное отношение к России и Путину»
12 июля, 17:09
Открылась регистрация на бесплатный заплыв «Геленджикская миля». Остались слоты на 1000 м
9 июля, 07:23