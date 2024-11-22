  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • «Какая‑то несостыковочка. Это как если бы ты пришел в школу на контрольную по русскому, а тебе сказали бы написать ЕГЭ». Колесников о том, что чемпионат России стал отбором к ЧМ
0

«Какая‑то несостыковочка. Это как если бы ты пришел в школу на контрольную по русскому, а тебе сказали бы написать ЕГЭ». Колесников о том, что чемпионат России стал отбором к ЧМ

Пловец Климент Колесников сравнил отбор на чемпионат мира с ЕГЭ.

Ранее стало известно, что чемпионат России на короткой воде, который стартовал в Санкт-Петербурге 21 ноября, будет отборочным турниром к ЧМ в Будапеште.

– Как вы относитесь к этому чемпионату России? Насколько он для вас суперважный?

– Да не знаю. Чемпионат как чемпионат. Стартую, плыву. Но пока непонятно.

– Не держите в мыслях, что вы можете отобраться на чемпионат мира на короткой воде в Будапешт?

– Таких мыслей нет. Сейчас главное – проплыть.

– Это связано с тем, что вот только появилось такое окно возможностей?

– Наверное, да. Все‑таки мы изначально готовились к чемпионату России. А теперь появились новости, но они не играют огромную роль в твоем выступлении.

– Почему?

– Это выглядит как если бы ты пришел в школу на контрольную по русскому языку, а тебе сказали бы написать ЕГЭ. Какая‑то несостыковочка. Ты же к сочинению готовился, а не к госэкзамену. Так и здесь – я готовился к чемпионату России.

– А сложно ли технически получать статус, делать визу?

– В федерации есть опытные люди, которые могут с этим помочь. Тут уже вопрос в другом: кто поедет, кто не поедет. Сейчас важно на этом турнире выступить хорошо, занять первое место с достойным временем, – сказал двукратный призер Олимпийских игр Колесников.

Чемпионат мира на короткой воде пройдет в Будапеште с 10 по 15 декабря. Российских спортсменов допускают до международных соревнований в нейтральном статусе.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
чемпионат России
logoсборная России
чемпионат мира на короткой воде
плавание
logoКлимент Колесников
Рекомендуем
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чикунову больше не будут объявлять на российских стартах как «победительницу чемпионок Олимпиады»
9сегодня, 08:40
Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Бородин, Лузин, Харланов, Клепикова, Блинова одержали победы
1вчера, 20:38
Михаил Дегтярев: «Решение World Aquatics снять запрет на выступление россиян последовало сразу после создания единой Федерации водных видов спорта России»
2вчера, 16:43
Брусникина о допуске россиян в синхронном плавании в нейтральном статусе: «Основной целью станет участие в чемпионате мира в Сингапуре»
1вчера, 10:49
Владимир Сальников: «Формулировки, которые не позволяли спортсменам ЦСКА, «Динамо» и Росгвардии выступать на международных соревнованиях, сейчас изъяты»
2вчера, 09:33
Покровская о допуске россиян в синхронном плавании в нейтральном статусе: «Очень рады, что идет такая оттепель»
1вчера, 09:02
Евгений Рылов не выступит на чемпионате России по плаванию на короткой воде
2вчера, 07:07
Климент Колесников: «Спорт стал не точкой сближения, а местом, где люди могут друг с другом поссориться. Вот это всерьез расстраивает»
1вчера, 06:38
World Aquatics открыла россиянам и белорусам доступ к получению нейтрального статуса во всех видах, кроме водного поло
29вчера, 02:29
Российские прыгуны в воду Клюева, Трифонова и Иванов получили нейтральный статус
220 ноября, 15:24
Ко всем новостям
Последние новости
Депутат Свищев: «Результаты выборов в США, хоть и косвенно, но повлияют на наше возвращение в спорт»
2531 октября, 10:40
Светлана Ромашина: «Я давно забыла про все свои медали. На жизнь это никак не влияет»
17 октября, 09:40
Федерация синхронного плавания России одобрила вступление в объединенную федерацию водных видов спорта
5 октября, 20:05
Федерация водного поло России проголосовала за вступление в единую федерацию водных видов спорта
4 октября, 09:26
Глава Федерации водного поло России Шаронов выдвинет свою кандидатуру на пост вице-президента объединенной федерации
1 октября, 13:11
Брусникина планирует выдвинуть свою кандидатуру в руководящий орган объединенной федерации по водным видам спорта
1 октября, 12:03
Станислав Дружинин: «В ближайшее время приму решение, что буду избираться в руководство новой федерации»
1 октября, 08:27
Лопырева об Олимпиаде: «Золото в художественной гимнастике, вольной борьбе или дзюдо без российских спортсменов нельзя назвать полноценным»
815 августа, 13:27
Олимпиада-2024. Водное поло. Венгрия победила Сербию, Греция обыграла Италию, Испания одолела Францию, другие результаты
45 августа, 21:04
Олимпиада-2024. Водное поло. Греция обыграла США, Сербия уступила Испании и другие результаты
1 августа, 19:59