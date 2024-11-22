«Какая‑то несостыковочка. Это как если бы ты пришел в школу на контрольную по русскому, а тебе сказали бы написать ЕГЭ». Колесников о том, что чемпионат России стал отбором к ЧМ
Ранее стало известно, что чемпионат России на короткой воде, который стартовал в Санкт-Петербурге 21 ноября, будет отборочным турниром к ЧМ в Будапеште.
– Как вы относитесь к этому чемпионату России? Насколько он для вас суперважный?
– Да не знаю. Чемпионат как чемпионат. Стартую, плыву. Но пока непонятно.
– Не держите в мыслях, что вы можете отобраться на чемпионат мира на короткой воде в Будапешт?
– Таких мыслей нет. Сейчас главное – проплыть.
– Это связано с тем, что вот только появилось такое окно возможностей?
– Наверное, да. Все‑таки мы изначально готовились к чемпионату России. А теперь появились новости, но они не играют огромную роль в твоем выступлении.
– Почему?
– Это выглядит как если бы ты пришел в школу на контрольную по русскому языку, а тебе сказали бы написать ЕГЭ. Какая‑то несостыковочка. Ты же к сочинению готовился, а не к госэкзамену. Так и здесь – я готовился к чемпионату России.
– А сложно ли технически получать статус, делать визу?
– В федерации есть опытные люди, которые могут с этим помочь. Тут уже вопрос в другом: кто поедет, кто не поедет. Сейчас важно на этом турнире выступить хорошо, занять первое место с достойным временем, – сказал двукратный призер Олимпийских игр Колесников.
Чемпионат мира на короткой воде пройдет в Будапеште с 10 по 15 декабря. Российских спортсменов допускают до международных соревнований в нейтральном статусе.
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