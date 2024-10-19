Пловец Кожакин: «Судьба спортсмена – в руках самого спортсмена. Если на горизонте не будет светить, что сборная России возвращается, я буду выступать в нейтральном статусе»

Российский пловец Иван Кожакин объяснил, почему оформил нейтральный статус.

Кожакин – победитель финала Кубка России по плаванию. В октябре он получил возможность выступать на международных соревнованиях, куда россияне допускаются без флага, гимна и другой национальной символики.

– Вы пропустили Олимпийские игры, сейчас получили нейтральный статус. Уже собрали всю порцию сарказма в комментах, цитирую: «Олимпиаду по фану пропустили?»

– И такие комментарии читал, конечно. Спокойно отношусь, в это не углубляюсь. Надо без сожалений двигаться вперед. Запланировали чемпионат мира на следующий год. Конечно, появилась мысль попробовать успеть на этап Кубка мира в Сингапур, но там до 1 октября заявки, надо еще все это обсуждать, не все так просто.

– Сейчас каждый шаг в организации процесса занимает больше времени.

– Именно поэтому я взял нейтральный статус заранее, чтобы все хорошо спланировать, чтобы все это было без суеты, чтобы был старт, на котором можно было отобраться. Чтобы не было как у Юли Ефимовой, когда приходилось суетиться для организации себе отбора.

Если на горизонте не будет светить ничего такого, что сборная России возвращается на мировую арену, я буду выступать в нейтральном статусе. Очень адекватно к этому отношусь. Судьба спортсмена – в руках самого спортсмена, – сказал Кожакин.

Также 27-летний спортсмен назвал своей мечтой выступление на чемпионате мира и Олимпийских играх.

– У меня мини-девиз – маленькие цели воплощают большую мечту. А чемпионат мира и Олимпиада — это мечта. Проплыть на дорожках рядом с мировыми лидерами!

– Не все вас поймут в этом желании. Скажут: смысл туристом ездить?

– Те, кто понимает, поддержат. Те, кто не понимают, просто выскажут свое мнение. Я спокойно к этому отношусь. Спортивная карьера одна.

Мне 27 лет, но я чувствую себя юниором. Очень заряжен, мотивации полно. Готов везде ездить, везде выступать, стартовать. У меня нет ощущения усталости от плавания и чувства «вот этот последний цикл дотерпеть бы». Я получаю удовольствие от того, что делаю, от того стресса, что испытываю на тренировках, и от того, что способен его выдерживать, – ответил Кожакин.

Наша федерация дала добро на нейтральный статус пловцам. Спустя 2 месяца после Олимпиады…