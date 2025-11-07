  • Спортс
Чемпион мира Корнев: «Я проигрывал так много раз, что я как идущий к реке, уже настолько в жизни преисполнился, что в голове бетон стоит»

Чемпион мира по плаванию Корнев сравнил себя с героем мема «Идущий к реке».

Российский пловец Егор Корнев объяснил, почему стал легче воспринимать поражения.

Летом 21-летний Корнев стал чемпионом мира в Сингапуре, взяв золото в комбинированной эстафете 4x100 м.

– В подкасте Flippers вы много говорили про то, как куется этот инстинкт доминатора в спортсмене – что приходится пройти и через детские слезы, обиды. Ты в себе его чувствуешь? Можно сказать, что не умеешь проигрывать?

– Я проигрывал и терпел неудачи так много раз, что... я как идущий к реке, мне уже настолько все равно, я уже настолько в этой жизни преисполнился, что в голове бетон стоит.

В короткий срок очень много было поучительных моментов, будто в игре кодом прописано, что я должен через них пройти. Много разочарований, слез, неудач после стольких стараний. Но все равно продолжал, вставал.

У меня Ольга Николаевна (Байдалова, тренер – Спортс’’) – жесткая женщина. И родители меня подобающе воспитывали – как мужика, а не тряпку. Может, у меня образ немного фрика, я такой милый, бровки домиком. Но внутри я абсолютно другой человек.

– По менталке кто лучший спортсмен в мире?

– Майк Тайсон. Думал про Макса Ферстаппена... А вообще выберу парня, который в молодые годы бегал марафоны по пустыне и пробегал их чуть ли не в одиночку – Дэвид Гоггинс, – ответил Корнев.

