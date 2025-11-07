  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Корнев про отставание России от США в плавании: «У нас многократно меньше бассейнов. Вопрос во всей системе, которую надо заново перестроить, и это тяжело»
0

Корнев про отставание России от США в плавании: «У нас многократно меньше бассейнов. Вопрос во всей системе, которую надо заново перестроить, и это тяжело»

Чемпион мира Корнев сравнил условия для подготовки пловцов в России и США.

Чемпион мира по плаванию в эстафете Егор Корнев порассуждал об отличиях в подготовке спортсменов в России и США.

На ЧМ-2025 в Сингапуре американские пловцы завоевали 29 медалей (9 золотых, 11 серебряных, 9 бронзовых). На счету россиян – 8 наград (3-4-1).

– Из всех интервью про плавание сквозит мысль, что, несмотря на победы, мы сильно отстаем от заграницы, США, Австралии или некоторых стран Европы. Можешь тезисно объяснить, в чем проблема и как догонять?

– Первое – строить бассейны. Чем больше бассейнов, тем больше поток детей. Чем больше поток детей, тем больше талантов можно из них выбрать. У нас многократно меньше бассейнов, чем в Америке. Вообще несопоставимое количество, особенно тех, которые годные. У них в каждом бассейне еще и стоит очень хорошее оборудование. Тренажеры, восстановление, много техники и разных полезных устройств.

Наконец, у нас университеты не приспособлены к взаимодействию с большим спортом, как у них. Вопрос во всей системе, которую надо заново перестроить, и это тяжело. У них просто больше поток людей. Там, где у нас идет в определенный год рождения, допустим, 10 тысяч детей по всей России и из них до международки доходят 5 человек, у них на каждую дистанцию несколько десятков человек.

Конечно, есть фактор квалификации тренеров. Надо понимать, что люди должны головой соображать – я имею в виду спортсменов. Они должны не просто тренироваться, а анализировать, надо уже уходить из старой советской системы. А специалистов, которые могут внедрить новую систему, нужно готовить.

– А что такое старая система? Тупо проплыть свою дистанцию в бассейне 30 раз и брать количеством, а не позаниматься в зале или теорией?

– Типа того. Методики идут вперед, Андрей Геннадьевич (Шишин, главный тренер сборной – Спортс’’) прекрасно знает, как это должно выглядеть. Старается сейчас изо всех сил менять. Старые методы уже давно не работают. И давно люди нашли гораздо более действенные способы, как добиться результата. Методики с каждым годом обновляются, статистика.

У американцев или австралийцев садятся физики, математики и занимаются со спортсменами, создают 3D-модели, учитывают антропометрию, действие различных сил, закладывают в модель и чуть ли не рассчитывают идеальные углы, под которыми должны быть руки или ноги во время гребка. Тебе не надо ничего придумывать, они уже знают, какой путь для тебя будет самый эффективный, – рассказал 21-летний Корнев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЕгор Корнев
logoсборная России
плавание
Андрей Шишин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Главные новости
Чемпион мира Корнев: «Я проигрывал так много раз, что я как идущий к реке, уже настолько в жизни преисполнился, что в голове бетон стоит»
29 минут назад
Пловец Корнев: «Меня звали в Америку, но меня много что держит в России. Мысль закралась, но я ее сразу на корню пресек»
44 минуты назад
Егор Корнев установил рекорд России на дистанции 50 метров баттерфляем в коротком бассейне
сегодня, 09:53
Тренер женской сборной России по водному поло о допуске: «Мы знали, что этот день наступит. Девочки у нас все мотивированные, план тренировочный выполнялся»
сегодня, 09:30
Дмитрий Мазепин: «Меня в World Aquatics спросили, что будет, если в водном поло встретятся сборные РФ и Украины. Я ответил, что мы будем соблюдать спортивный принцип»
сегодня, 06:19
Советник World Aquatics: «Не сомневаюсь, что скоро мы не просто допустим россиян к соревнованиям, но и позволим им представлять свою страну»
вчера, 18:19
European Aquatics о недопуске россиян к ЧЕ на короткой воде в Польше: «Мы изучаем новые правила World Aquatics и вскоре сделаем заявление»
вчера, 17:31
Дмитрий Мазепин: «Цель на 2026 год – вернуть флаг и гимн. Надеюсь, это поможет убедить другие федерации»
вчера, 17:23
Россия подала заявку на проведение ЧМ по водным видам спорта 2031 года
вчера, 17:19
Михаил Дегтярев: «Россия – главный поборник олимпийских ценностей, которые, увы, часто нарушаются за рубежом»
вчера, 16:34
Ко всем новостям
Последние новости
Клепикова о том, почему назвала кота Спартаком: «Я плавала в бассейне «Спартак», где его и получила»
4 сентября, 13:51
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа, 19:00
Путин поздравил российских пловцов с золотом в эстафете: «Ваш триумф стал ярким, вдохновляющим завершением выступления нашей сборной на ЧМ в Сингапуре»
4 августа, 16:04
«Закрылся мой гештальт. Первая золотая медаль в жизни на уровне чемпионата мира». Гана Максимова об итогах турнира
1 августа, 06:54
Прыгун в воду Бондарь: «У меня была восстановительная пауза. Снизил нагрузку до минимума, какое-то время не поднимался на 10-метровую вышку»
26 июля, 08:28
Депутат Свищев: «Без совместной работы с WADA на сегодняшний день участие в международных соревнованиях невозможно»
15 июля, 22:10
«Были даны все необходимые гарантии безопасности». Российские спортсмены примут участие в открытии Универсиады
15 июля, 20:35
Норвежский журналист Салтведт: «Подозреваю, что у Ковентри будет гораздо более доброжелательное отношение к России и Путину»
12 июля, 17:09
Открылась регистрация на бесплатный заплыв «Геленджикская миля». Остались слоты на 1000 м
9 июля, 07:23