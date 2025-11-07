  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Дмитрий Мазепин: «Меня в World Aquatics спросили, что будет, если в водном поло встретятся сборные РФ и Украины. Я ответил, что мы будем соблюдать спортивный принцип»
0

Дмитрий Мазепин: «Меня в World Aquatics спросили, что будет, если в водном поло встретятся сборные РФ и Украины. Я ответил, что мы будем соблюдать спортивный принцип»

Мазепин: ватерполисты РФ будут соблюдать спортивные принципы в матчах с Украиной.

Глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин заявил, что российские ватерполисты будут соблюдать спортивные принципы в матчах с украинцами. 

«Меня в World Aquatics спросили, что будет, если на соревнованиях по водному поло встретятся сборные России и Украины. Я ответил: «Будьте уверены, сборная России сделает все, чтобы победить, но мы будем соблюдать спортивный принцип.
 
В праздничный день, 4 ноября, World Aquatics сделала нам подарок и восстановила единство нашей федерации, допустив сборные России и Белоруссии до международных соревнований по водному поло. Сегодня утром до всех соревнований, включая синхронное плавание и водное поло, нас допустила европейская ассоциация. Как итог – все наши спортсмены допущены до соревнований.

Цель на 2026 год – вернуть флаг и гимн. Надеюсь, это поможет убедить все международные федерации, что запреты неэффективны и нарушают Олимпийскую хартию», – сказал Мазепин. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
водное поло
РИА Новости
Дмитрий Мазепин
сборная России жен (водное поло)
сборная России (водное поло)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Советник World Aquatics: «Не сомневаюсь, что скоро мы не просто допустим россиян к соревнованиям, но и позволим им представлять свою страну»
вчера, 18:19
European Aquatics о недопуске россиян к ЧЕ на короткой воде в Польше: «Мы изучаем новые правила World Aquatics и вскоре сделаем заявление»
вчера, 17:31
Дмитрий Мазепин: «Цель на 2026 год – вернуть флаг и гимн. Надеюсь, это поможет убедить другие федерации»
вчера, 17:23
Главные новости
Советник World Aquatics: «Не сомневаюсь, что скоро мы не просто допустим россиян к соревнованиям, но и позволим им представлять свою страну»
вчера, 18:19
European Aquatics о недопуске россиян к ЧЕ на короткой воде в Польше: «Мы изучаем новые правила World Aquatics и вскоре сделаем заявление»
вчера, 17:31
Дмитрий Мазепин: «Цель на 2026 год – вернуть флаг и гимн. Надеюсь, это поможет убедить другие федерации»
вчера, 17:23
Россия подала заявку на проведение ЧМ по водным видам спорта 2031 года
вчера, 17:19
Михаил Дегтярев: «Россия – главный поборник олимпийских ценностей, которые, увы, часто нарушаются за рубежом»
вчера, 16:34
Михаил Дегтярев: «Спасибо Венгрии за блокировку внесения ОКР в санкционные списки Евросоюза. Это был бы нонсенс»
вчера, 16:22
«Спортсмены из Украины все подходили, старались друг друга поздравлять. Благоразумие начинает возвращаться». Габдуллин об общении россиян с иностранцами на турнирах
вчера, 09:14
Колесников об «Играх на стероидах»: «Не могу сказать, что я против, но участвовать точно не собирался»
вчера, 07:02
Михаил Дегтярев: «Вопреки санкциям и ограничениям в 2025 году российские спортсмены приняли участие в 37 чемпионатах мира и Европы, завоевав 91 медаль»
5 ноября, 14:42
Евгений Рылов: «Выступать лучше в нейтральном статусе, чем вообще не выступать. Возможно, мое решение отказаться от него было не совсем верным»
5 ноября, 13:13
Ко всем новостям
Последние новости
Клепикова о том, почему назвала кота Спартаком: «Я плавала в бассейне «Спартак», где его и получила»
4 сентября, 13:51
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа, 19:00
Путин поздравил российских пловцов с золотом в эстафете: «Ваш триумф стал ярким, вдохновляющим завершением выступления нашей сборной на ЧМ в Сингапуре»
4 августа, 16:04
«Закрылся мой гештальт. Первая золотая медаль в жизни на уровне чемпионата мира». Гана Максимова об итогах турнира
1 августа, 06:54
Прыгун в воду Бондарь: «У меня была восстановительная пауза. Снизил нагрузку до минимума, какое-то время не поднимался на 10-метровую вышку»
26 июля, 08:28
Депутат Свищев: «Без совместной работы с WADA на сегодняшний день участие в международных соревнованиях невозможно»
15 июля, 22:10
«Были даны все необходимые гарантии безопасности». Российские спортсмены примут участие в открытии Универсиады
15 июля, 20:35
Норвежский журналист Салтведт: «Подозреваю, что у Ковентри будет гораздо более доброжелательное отношение к России и Путину»
12 июля, 17:09
Открылась регистрация на бесплатный заплыв «Геленджикская миля». Остались слоты на 1000 м
9 июля, 07:23