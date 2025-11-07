Дмитрий Мазепин: «Меня в World Aquatics спросили, что будет, если в водном поло встретятся сборные РФ и Украины. Я ответил, что мы будем соблюдать спортивный принцип»

Мазепин: ватерполисты РФ будут соблюдать спортивные принципы в матчах с Украиной.

Глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин заявил, что российские ватерполисты будут соблюдать спортивные принципы в матчах с украинцами.

«Меня в World Aquatics спросили, что будет, если на соревнованиях по водному поло встретятся сборные России и Украины. Я ответил: «Будьте уверены, сборная России сделает все, чтобы победить, но мы будем соблюдать спортивный принцип.



В праздничный день, 4 ноября, World Aquatics сделала нам подарок и восстановила единство нашей федерации, допустив сборные России и Белоруссии до международных соревнований по водному поло. Сегодня утром до всех соревнований, включая синхронное плавание и водное поло, нас допустила европейская ассоциация. Как итог – все наши спортсмены допущены до соревнований.

Цель на 2026 год – вернуть флаг и гимн. Надеюсь, это поможет убедить все международные федерации, что запреты неэффективны и нарушают Олимпийскую хартию», – сказал Мазепин.