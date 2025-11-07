Пловец Корнев: «Меня звали в Америку, но меня много что держит в России. Мысль закралась, но я ее сразу на корню пресек»

Российский пловец Корнев: меня звали в США, но я в первую же секунду ответил нет.

Чемпион мира по плаванию в эстафете россиянин Егор Корнев рассказал, как отказался ехать в США.

– Ты не допускаешь для себя переезд за рубеж ради тренировок?

– Меня уже звали в Америку. Тренеры, которые работают с Гретхен Уолш и Джеком Алекси, Боб Боумэн звал лично, например. Но меня тут много что держит. Тренер, от которой я не хочу никуда уходить, родители, друзья и, конечно, самое важное – невеста Ульяна.

Я не готов. В первую же секунду ответил, что нет. Конечно, мысль закралась, но я ее сразу на корню пресек. Не хочу я уезжать ни от Ульяны, ни от Ольги Николаевны (Байдаловой) или Елены Юрьевны (Кузнецовой). Они очень крутые, – рассказал 21-летний Корнев.