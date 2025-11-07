  • Спортс
  • Егор Корнев, дважды за день побивший рекорд России на 50 м баттерфляем: «Я снимаюсь с финала. Не плаваю дельфином вообще»
1

Егор Корнев, дважды за день побивший рекорд России на 50 м баттерфляем: «Я снимаюсь с финала. Не плаваю дельфином вообще»

Пловец Егор Корнев назвал проходящим стартом чемпионат России на короткой воде.

Пловец Егор Корнев высказался о том, что дважды за день обновил рекорд России на дистанции 50 м баттерфляем – в предварительном и полуфинальном заплывах на чемпионате страны на короткой воде в Казани.

– Как вам удалось за один день установить сразу два рекорда России? У вас отличная форма!

– Бассейн в Казани вообще славится быстрой водой, здесь было установлено много рекордов мира. И я не склонен говорить о форме. У нас вообще это проходящий старт. Для меня это как чемпионат Сант‑Петербурга. Вышел, посмеялся, хи‑хи, ха‑ха. Дело сделал и ушел.

Я проплыл эту дистанцию в свое удовольствие. Никакой феерии. Конечно, я думал, что буду очень‑очень близко к мировому рекорду (21,32). Но какие‑то свои ошибки по мере проплывания – что утром, что вечером – не дали мне это сделать. Хотя запас есть, и сегодня был момент, что я мировой рекорд побью.

Это первый достаточно масштабный старт. Впереди их еще два – старт в Беларуси и Кубок Сальникова в Санкт‑Петербурге. У меня еще будут попытки это сделать. Буду стараться, посмотрим, что получится, – сказал Корнев.

– Вы в финале завтра будете штурмовать мировой рекорд?

– А я снимаюсь с финала.

– Почему?!

– Я не плаваю дельфином вообще. Я борюсь за кластер в своем основном стиле – кроле. У меня завтра 100 м кролем, а через дистанцию – 50 м баттерфляй. Восстановиться я толком не успею, и поэтому снимаюсь.

– То есть победитель полуфинала может оказаться лучше, чем тот, кто выиграет финал. Невероятно. Но ведь теперь 50 м представлены в программе Олимпиад. Может, пора к этой дистанции относиться серьезнее?

– Да, конечно. Я пока не тренирую этот стиль. Просто плаваю в комплексе, и мне этого хватает. Просто я пока не понял всю ответственность, которая сейчас на меня легла. Но со временем я это чуть обмозгую, это уложится в голове. Может быть, мы с тренером примем иное решение, – добавил пловец.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
плавание
чемпионат России
logoЕгор Корнев
logoсборная России
