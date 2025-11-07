  • Спортс
0

Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Щербаков установил юношеский рекорд Европы, Мишарина, Лузин, Шакирова одержали победы

Пловец Щербаков поставил юношеский рекорд Европы на чемпионате России.

Плавание на короткой воде

Чемпионат России

Казань

Женщины

400 м, вольный стиль

1. Ксения Мишарина – 4.01,98

2. Софья Дьякова – 4.02,96

3. Арина Пантина – 4.03,66

200 м, комплекс

1. Яна Шакирова – 2.08,55

2. Ирина Звягинцева – 2.09,42

3. Валерия Козлова – 2.10,03

4х100 м, вольный стиль

1. Санкт-Петербург-1 – 3.33,37

2. Новосибирская область – 3.34,58

3. Москва-1 – 3.34,99

Мужчины

200 м, комплекс

1. Михаил Щербаков – 1.52,75 (юношеский рекорд Европы)

2. Максим Ступин – 1.54,03

3. Алексей Сударев – 1.54,42

1500 м, вольный стиль

1. Савелий Лузин – 14.27,11

2. Иван Моргун – 14.36,58

3. Кирилл Мартынычев – 14.48,70

4х100 м, вольный стиль

1. Санкт-Петербург-1 – 3.07,22

2. Москва-1 – 3.08,61

3. Санкт-Петербург-2 – 3.09,85

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
