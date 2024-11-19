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Чикунова о возможном отборе на ЧМ: «Если результат будет учтен как отборочный, тогда уже посмотрим, как оно будет»

Пловчиха Евгения Чикунова высказалась о возможном отборе на чемпионат мира.

Ранее стало известно, что чемпионат России на короткой воде, который стартует в Санкт-Петербурге 21 ноября, будет отборочным турниром к ЧМ в Будапеште.

Российские пловцы допускаются до международных соревнований в нейтральном статусе.

«Я подхожу к чемпионату России после болезни. Сейчас вопрос исключительно в том, чтобы собраться и показать хороший результат. Надеюсь, мне удастся это сделать. Если при этом результат будет учтен как отборочный, тогда уже посмотрим, как оно будет», – сказала 20-летняя спортсменка.

Чикунова – рекордсмен мира на дистанции 200 метров брассом. Перед Олимпиадой-2024 в Париже она отказывалась оформлять нейтральный статус и пропустила соревнования.

ЧМ на короткой воде пройдет в Будапеште с 10 по 15 декабря.

«Не вижу себя нейтральным спортсменом», – говорила Чикунова весь год. А теперь видит

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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чемпионат мира на короткой воде
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