Чемпионат России по плаванию на короткой воде станет отборочным турниром к ЧМ

Чемпионат России по плаванию на короткой воде, который стартует в Санкт-Петербурге 21 ноября, будет отборочным турниром к чемпионату мира .

Об этом заявил первый вице‑президент Федерации водных видов спорта России Владимир Сальников . ЧМ на короткой воде пройдет с 10 по 15 декабря в Будапеште.

«На чемпионате России в Санкт‑Петербурге те спортсмены, которые хотят выступит на чемпионате мира, пройдут отбор. Уже утверждены нормативы. Участие в чемпионате мира для наших спортсменов по‑прежнему возможно только в нейтральном статусе», – отметил Сальников.

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