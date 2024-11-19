Чемпионат России по плаванию на короткой воде станет отборочным турниром к ЧМ
Чемпионат России по плаванию на короткой воде, который стартует в Санкт-Петербурге 21 ноября, будет отборочным турниром к чемпионату мира.
Об этом заявил первый вице‑президент Федерации водных видов спорта России Владимир Сальников. ЧМ на короткой воде пройдет с 10 по 15 декабря в Будапеште.
«На чемпионате России в Санкт‑Петербурге те спортсмены, которые хотят выступит на чемпионате мира, пройдут отбор. Уже утверждены нормативы. Участие в чемпионате мира для наших спортсменов по‑прежнему возможно только в нейтральном статусе», – отметил Сальников.
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Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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