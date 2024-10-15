Российская пловчиха Анна Егорова получила нейтральный статус
Пятикратный призер чемпионатов Европы по плаванию Анна Егорова получила нейтральный статус для выступления на международных турнирах.
26-летняя спортсменка намерена выступить на чемпионате мира на короткой воде, который пройдет в Будапеште с 10 по 15 декабря.
«Сейчас, когда есть нейтральный статус, рассматриваю вариант с выступлением на ЧМ в Будапеште, результат квалификационный у меня есть», – отметила Егорова.
В октябре Всероссийская федерация плавания (ВФП) сообщила о появлении группы спортсменов, готовых выступать в нейтральном статусе. В частности, его уже получили Андрей Минаков, Ника Годун и Иван Кожакин.
Наша федерация дала добро на нейтральный статус пловцам. Спустя 2 месяца после Олимпиады…
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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