Российская пловчиха Анна Егорова получила нейтральный статус

Пятикратный призер чемпионатов Европы по плаванию Анна Егорова получила нейтральный статус для выступления на международных турнирах.

26-летняя спортсменка намерена выступить на чемпионате мира на короткой воде, который пройдет в Будапеште с 10 по 15 декабря.

«Сейчас, когда есть нейтральный статус, рассматриваю вариант с выступлением на ЧМ в Будапеште, результат квалификационный у меня есть», – отметила Егорова.

В октябре Всероссийская федерация плавания (ВФП) сообщила о появлении группы спортсменов, готовых выступать в нейтральном статусе. В частности, его уже получили Андрей Минаков, Ника Годун и Иван Кожакин.

Наша федерация дала добро на нейтральный статус пловцам. Спустя 2 месяца после Олимпиады…