1

Российская пловчиха Анна Егорова получила нейтральный статус

Пятикратный призер чемпионатов Европы по плаванию Анна Егорова получила нейтральный статус для выступления на международных турнирах.

26-летняя спортсменка намерена выступить на чемпионате мира на короткой воде, который пройдет в Будапеште с 10 по 15 декабря.

«Сейчас, когда есть нейтральный статус, рассматриваю вариант с выступлением на ЧМ в Будапеште, результат квалификационный у меня есть», – отметила Егорова.

В октябре Всероссийская федерация плавания (ВФП) сообщила о появлении группы спортсменов, готовых выступать в нейтральном статусе. В частности, его уже получили Андрей Минаков, Ника Годун и Иван Кожакин.

Наша федерация дала добро на нейтральный статус пловцам. Спустя 2 месяца после Олимпиады…

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
плавание
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
logoсборная России жен
чемпионат мира на короткой воде
logoМатч ТВ
Анна Егорова
Рекомендуем
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Денис Панкратов: «Мы пытаемся выяснить, что будет при возвращении российских спортсменов на международную арену. Задача проверить, как встретит их общественность»
9 октября, 14:19
Российские пловцы начнут получать нейтральный статус для соревнований. ВФП подтвердила решение по группе спортсменов
99 октября, 10:37
Чикунова – на вопрос о звании «победителя чемпионок Олимпиады»: «Моя цель – совершенствоваться в результате. Это все, о чем я думаю на старте»
43 августа, 13:02
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Брусникина о Позднякове: «Ему досталось непростое время управления ОКР. Сначала пандемия и перенос Игр в Токио, сейчас – беспрецедентное отстранение спортсменов»
сегодня, 17:20
Кандидатура Евгения Коротышкина выдвинута в президиум Федерации водных видов спорта России
1сегодня, 16:54
Российский пловец Иван Кожакин получил нейтральный статус
18сегодня, 14:58
Дмитрия Мазепина выдвинули на пост главы Федерации водных видов спорта России
12сегодня, 13:53
Владимир Сальников: «Все наши усилия должны быть направлены на возвращение российских спортсменов на международную арену»
сегодня, 13:29
Российский пловец Иван Кожакин подал запрос на нейтральный статус
сегодня, 12:30
World Aquatics о правилах допуска россиян: «Не вносили никаких изменений в документ и не публиковали заменяющий его документ»
сегодня, 07:13
Вайцеховская о нейтральном статусе пловцов: «Дискуссия грустна какой-то необъяснимой беспомощностью тех, кто стоит во главе профильных федераций»
710 октября, 15:10
Юлия Пахалина: «В Америке всегда говорю, что я русская, и не боюсь этого сказать. Не чувствую, что нас не любят или не принимают»
110 октября, 15:05
Юлия Пахалина: «Говорю иностранцам: «Россия сейчас — самое безопасное место на свете для жизни. Вы знаете, какое у нас оружие?»
18110 октября, 10:54
Ко всем новостям
Последние новости
Федерация синхронного плавания России одобрила вступление в объединенную федерацию водных видов спорта
5 октября, 20:05
Федерация водного поло России проголосовала за вступление в единую федерацию водных видов спорта
4 октября, 09:26
Глава Федерации водного поло России Шаронов выдвинет свою кандидатуру на пост вице-президента объединенной федерации
1 октября, 13:11
Брусникина планирует выдвинуть свою кандидатуру в руководящий орган объединенной федерации по водным видам спорта
1 октября, 12:03
Станислав Дружинин: «В ближайшее время приму решение, что буду избираться в руководство новой федерации»
1 октября, 08:27
Лопырева об Олимпиаде: «Золото в художественной гимнастике, вольной борьбе или дзюдо без российских спортсменов нельзя назвать полноценным»
815 августа, 13:27
Олимпиада-2024. Водное поло. Венгрия победила Сербию, Греция обыграла Италию, Испания одолела Францию, другие результаты
45 августа, 21:04
Олимпиада-2024. Водное поло. Греция обыграла США, Сербия уступила Испании и другие результаты
1 августа, 19:59
Олимпиада-2024. Водное поло (жен). Италия уступила США, Испания победила Грецию и другие результаты
31 июля, 19:32
Олимпиада-2024. Водное поло. Австралия победила Сербию, Черногория уступила Греции, Испания обыграла Венгрию, другие результаты
130 июля, 20:54