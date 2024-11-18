«Не вижу себя нейтральным спортсменом», – говорила Чикунова весь год. А теперь видит

Двукратная победительница чемпионок Олимпиады-2024 Евгения Чикунова теперь не против нейтрального статуса. А совсем недавно была категорически против.

Вот это скорость – не только на коронном брассе!

Чикунова – рекордсменка мира, чемпионка Европы и быстрейшая брассистка последних лет. Ей всего 20 лет – и Олимпиада в Париже могла стать главным турниром в карьере. Тот самый абсурдный титул «победительницы чемпионок» Евгения получила из-за того, что во время Игр показала время лучше, чем олимпийские чемпионки.

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Вот только в Париж Евгения не собиралась – выступала против поездки в нейтральном статусе. И очень часто об этом говорила:

Февраль-2024: «Я не готова на таких условиях ехать на Олимпиаду».

Апрель-2024:

● «Поеду ли я на Олимпиаду? Нет. И нейтральный статус не буду получать. Себя в качестве нейтрального спортсмена я не вижу».

● «К истории с нейтральным статусом я отношусь, конечно же, не очень. Особенно, учитывая, какие критерии выставлял для нас World Aquatics (Международная федерация плавания), потому что я с ними не согласна. Я не могу на такое пойти.

Я приняла для себя такое в какой‑то мере очень тяжелое решение, что я не поеду на Олимпиаду. И прямо сейчас я об этом не жалею. Считаю, что я поступила в любом случае правильно для себя».

● «Ничего не меняется – не меняются ни критерии, ни отношение к нам. Своего решения я тоже не поменяю».

Июнь-2024:

● «Я думаю, шансы (попасть на Олимпиаду) до сих пор есть. Но я уже говорила, что мне это неинтересно».

● «Меня спрашивают, не передумала ли я, но для меня ситуация никак не изменилась. Я уже говорила, что считаю эти критерии по допуску неприемлемыми. И нет, я не передумала».

Июль-2024:

● «Жалею только о том, что не сказала раньше, что не поеду. Конечно, я не решала резко, ужасно долго об этом думала. Склонялась к тому, что хочется отобраться. Но не в таких условиях. Не в этом моя мечта».

● «Я решение приняла несколько месяцев назад, несмотря на факторы, которые поменялись, я от решения не отказываюсь, я о нем не жалею прямо сейчас. Кто знает, что будет в будущем. Прямо сейчас я уверена, что это не то место, где я бы хотела плыть».

Казалось бы, у Чикуновой жесткие принципы, она не изменит решения – что и повторяла из раза в раз. При этом понимала, что в Париже могла победить, а еще не скрывала, что скучает по международным стартам.

Но мнение не меняла.

Как не меняла критерии допуска и World Aquatics: российским пловцам можно соревноваться при наличии нейтрального статуса. Самый близкий пример для Чикуновой – ее главная конкурентка Юлия Ефимова, которая до последнего пыталась пробиться в Париж, но не выполнила квалификационный норматив.

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После Олимпиады условия для получения нейтрального статуса остались прежними. Зато в начале октября изменилась позиция Всероссийской федерации плавания (ВФП):

«В целях возобновления процесса возвращения российских спортсменов на международные соревнования и формирования календарного плана спортивных мероприятий на новый олимпийский цикл было принято решение по группе спортсменов, готовых выступать на соревнованиях, проводимых под эгидой World Aquatics, в нейтральном статусе».

Как там принципы Чикуновой?

Ноябрь-2024: «Раз уж пошла тема с нейтральными статусами, хочется возвращения на международную арену».

Вот так.

В тексте использованы цитаты с сайтов «Матч ТВ», ТАСС, «Р-Спорт».

Фото: РИА Новости /Александр Вильф, Максим Богодвид