Наша федерация дала добро на нейтральный статус пловцам. Спустя 2 месяца после Олимпиады…

«В целях возобновления процесса возвращения российских спортсменов на международные соревнования и формирования календарного плана спортивных мероприятий на новый олимпийский цикл было принято решение по группе спортсменов, готовых выступать на соревнованиях, проводимых под эгидой World Aquatics, в нейтральном статусе».

Это занудно-официозное сообщение Всероссийской федерации плавания можно уложить в 6 слов: теперь спортсмены могут получать нейтральный статус.

И это неоднозначные новости. С одной стороны, у топ-атлетов наконец появилась надежда на реализацию. С другой, многим больно увидеть зеленый свет вскоре после того, как прошли Олимпийские игры. Ведь, оказывается, получать нейтральные статусы – не преступление. И добровольный бойкот Парижа был тем самым отмораживанием своих ушей назло маме.

Федерация год говорила, что нейтральные статусы – не вариант

В сентябре 2023-го ВФП была категорична:

«Президиум считает неприемлемыми критерии участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях World Aquatics».

Вот слова босса плавательной федерации Владимира Сальникова от апреля – тогда еще было не поздно.

«Я уже сказал: страница перевернута. Это никак не может осуществиться в нынешней ситуации, потому что не могу себе представить, что условия изменятся и нас вдруг допустят на равных со всеми. Поезд уже ушел. Возможные послабления в условиях, так, чтобы они были приемлемыми… Это кажется нереальным».

В результате до Парижа добрался только живущий в Америке Евгений Сомов. Плюнула на все настоятельные рекомендации и Юлия Ефимова, но, получив нейтральный статус, не сумела выполнить квалификационный норматив.

Остальные соревновались на Кубке России в Екатеринбурге. Помните оксюморон оттуда, когда федерация решила объявлять Евгению Чикунова двукратной победительницей чемпионок Олимпийских игр-2024 (она показала результаты быстрее, чем чемпионки в Париже), а Евгения Рылова – победителем серебряного призера Олимпийских игр-2024?

🤦‍♂️ В нашем плавании придумали новый титул – победитель чемпиона Олимпийских игр. Это как?!

Это при том, что ВФП накануне всячески давала понять, будто Олимпиада их вообще не колышет.

«Сейчас абсолютная ценность – это уже не олимпийское золото, это было в прошлом, – объяснял весной четырехкратный олимпийский чемпион Сальников. – До нынешнего момента вершиной спортивного Олимпа были Олимпийские игры, но сейчас это утрачено.

Надо искать другие вершины, которые соответствуют вложенному труду каждого спортсмена. Если на внутренних соревнованиях он достигнет результатов, которые окажутся выше тех, что будут показаны на так называемых сейчас Олимпийских играх, то ему будет честь и хвала, народное уважение и признание, в том числе от соперников».

В итоге все быстро пришло к тому, что внутренние старты тесноваты, а международные очень даже нужны. И желающих получить нейтральный статус хватает. Им уже обзавелись двое: 22-летний вице-чемпион мира Андрей Минаков и 27-летняя брассистка Ника Годун.

Очевидно, что будет больше. Ближайшая большая цель – декабрьский чемпионат мира на короткой воде в Будапеште.

Кто вернет пловцам пропущенную Олимпиаду?

В критериях получения нейтрального статуса в плавании за год принципиально ничего не поменялось. Но на вопрос «Зачем тогда было пропускать Олимпиаду?» теперь уже вряд ли кто-то ответит. Видимо, на всякий случай.

Поступи же федерация год назад так же, как сейчас, у многих пловцов был бы сначала зимний чемпионат мира в Дохе, где все к нашей делегации привыкли бы. Так, Иван Гирев на раз-два получил допуск. Но потом парня вынудили написать письмо в World Aquatics с уникальной просьбой – аннулировать полученный нейтральный статус.

А потом могли быть и Олимпийские игры. И, глядишь, не пришлось бы называть Чикунову победительницей победительницы Олимпиады – у Жени, рекордсменки мира, реально были бы те медали, которых она заслуживает. Да и 18-летний спинист Мирон Лифинцев мог устроить во Франции аквадискотеку. Кто-то получил бы опыт – соревноваться при забитых 15-тысячных трибунах это совсем не то же, что выступать в пустом бассейне в Казани.

Но тогда спортсменам давали понять, что даже думать про нейтральный статус – мыслепреступление.

Теперь ветер изменился. Только вот упущенное пловцам никто уже не вернет.

Поздно – куда хуже, чем вовремя, но все-таки лучше, чем никогда. Поэтому хочется верить, что как можно больше наших атлетов получат шанс. Соревноваться с лучшими в мире – их работа.

После новостей про Минакова и Годун уже пошло какое-то движение и в прыжках в воду. Явно оживились остальные пловцы. С учетом скорости принятия решений нашей федерации рассчитывать на по-настоящему большую делегацию в Будапеште не приходится – пока получат статусы, пока разберутся с Шенгеном. Однако даже пробный шар может проломить эту стену. И дальше станет легче.

Тем более, большой летний чемпионат мира пройдет в стране, где никаких проблем с визами у россиян не будет – в Сингапуре.

Фото: РИА Новости /Максим Богодвид, Александр Вильф, Владимир Трефилов