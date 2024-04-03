Чикунова не поедет на Олимпиаду: «И нейтральный статус не буду получать. Это позор для МОК выставлять такие условия, выбор без выбора»
Рекордсменка мира Евгения Чикунова заявила, что не поедет на Олимпиаду.
– Поеду ли я на Олимпиаду? Нет. И нейтральный статус не буду получать.
– Выключишь телевизор?
– Нет, буду следить. Но себя в качестве нейтрального спортсмена я не вижу.
Мне в принципе непонятна позиция МОК. Они ставят такие условия и думают, что все сразу побегут выступать в нейтральном статусе? Если кто‑то проделает этот путь, будет плыть, бежать, выступать на Играх, буду болеть, поддерживать. Буду рада, что кто‑то проделал путь ради своей мечты.
Но я считаю, что условия, когда нас не будет даже в медальном зачете, это край. В Токио я выступала за команду Олимпийского комитета России, была принадлежность, а сейчас вообще ничего не будет.
Это позор для МОК выставлять такие условия. Выбор без выбора. Думаю, они понимают, что малое количество людей на это пойдет.
– Если Юля Ефимова решится?
– Я буду за нее болеть. Но, опять же, себя я не вижу в статусе нейтрального спортсмена.
Мне 20 лет в этом году. Я не планирую заканчивать. Надеюсь, что у меня еще будет Олимпиада. Буду выступать в России, рекорды мои засчитываются, – сказала пловчиха.
Надеюсь, прочтёт..
Хватит Соловьевых/Скабеевых смотреть
Интервью с Чикуновой на матч тв как продолжение интервью с Сальниковым, которое пока целиком на спортс не запилили.
https://matchtv.ru/swimming/matchtvnews_NI2037515_Olimpiada_v_Parizhe_dla_nas_perevernutaja_stranica_Intervju_Salnikova
Кроме того сами эти ценности уже не такие уж и ценности - в отличие от 84 и 80, здесь бойкот вызван самими играми не в меньшей степени чем странами.