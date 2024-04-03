Чикунова не поедет на Олимпиаду: «И нейтральный статус не буду получать. Это позор для МОК выставлять такие условия, выбор без выбора»

Теги плавание сборная России жен МОК Юлия Ефимова Токио-2020 Париж-2024 Политика Матч ТВ Евгения Чикунова Водные виды

Рекордсменка мира Евгения Чикунова заявила, что не поедет на Олимпиаду.

– Поеду ли я на Олимпиаду? Нет. И нейтральный статус не буду получать.

– Выключишь телевизор?

– Нет, буду следить. Но себя в качестве нейтрального спортсмена я не вижу.

Мне в принципе непонятна позиция МОК. Они ставят такие условия и думают, что все сразу побегут выступать в нейтральном статусе? Если кто‑то проделает этот путь, будет плыть, бежать, выступать на Играх, буду болеть, поддерживать. Буду рада, что кто‑то проделал путь ради своей мечты.

Но я считаю, что условия, когда нас не будет даже в медальном зачете, это край. В Токио я выступала за команду Олимпийского комитета России, была принадлежность, а сейчас вообще ничего не будет.

Это позор для МОК выставлять такие условия. Выбор без выбора. Думаю, они понимают, что малое количество людей на это пойдет.

– Если Юля Ефимова решится?

– Я буду за нее болеть. Но, опять же, себя я не вижу в статусе нейтрального спортсмена.

Мне 20 лет в этом году. Я не планирую заканчивать. Надеюсь, что у меня еще будет Олимпиада. Буду выступать в России, рекорды мои засчитываются, – сказала пловчиха.

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34 комментария
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Хороший ответ Губерниеву, который вчера "хлопотал" в своём стиле за Евгению.
Надеюсь, прочтёт..
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Главное, чтобы сама потом об этом не пожалела, если через 4/8 лет поедет и результаты будут уже не те, а весь прайм пройдёт на играх дружбы.
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Про какой медальный зачет речь? Медальный зачет, это просто табличка на сайте МОК. Отказываетесь ехать - говорите уж как есть. За легкую победу на играх дружбы дадут больше денег, чем за гипотетическую на олимпиаде.
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Ответ Vadim Medvedev
а чего ей жалеть? финансово игры дружбы однозначно выгоднее олимпиады
Сравнил второсортный непонятно кому нужный турнир с ОИ?
Хватит Соловьевых/Скабеевых смотреть
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
World Acuatics допустила до ОИ только пловца Ивана Гирева. Интервью с Чикуновой - не понятно для чего.
Смысл 2 раза повторять коммент? Гирев, если верить Сальникову (в предыдущей новости) допуск отозвал, так что тоже не едет.
Интервью с Чикуновой на матч тв как продолжение интервью с Сальниковым, которое пока целиком на спортс не запилили.
https://matchtv.ru/swimming/matchtvnews_NI2037515_Olimpiada_v_Parizhe_dla_nas_perevernutaja_stranica_Intervju_Salnikova
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Комментарий удален модератором
Интересно, как в трансляциях на Олимпиаде будут озвучивать чей мировой рекорд
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Юношеский максимализм
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Выборы без выбора уже прошли так то)
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Неужели чемпионка мира не в курсе, что все медальные зачеты на Олимпиадах всегда были неофициальные. МОК никогда их не вел. Поэтому-то и считают в разных странах и на разных ресурсах кто как хочет. Кто по золотым, кто по сумме медалей.
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Ответ Иван Кужилин
Главное, чтобы сама потом об этом не пожалела, если через 4/8 лет поедет и результаты будут уже не те, а весь прайм пройдёт на играх дружбы.
а чего ей жалеть? финансово игры дружбы однозначно выгоднее олимпиады
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Ответ melmi
Комментарий скрыт
Это её осознанный выбор.
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Ответ melmi
Комментарий скрыт
Сейчас время не то. Какие-то абстрактные ценности стоят меньше для людей. И такое не только в спорте.
Кроме того сами эти ценности уже не такие уж и ценности - в отличие от 84 и 80, здесь бойкот вызван самими играми не в меньшей степени чем странами.
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