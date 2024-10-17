Урвала нейтральный статус, плавает за французский клуб, сама все оплачивает. Да кто она?!

На днях ВФП объявила, что больше не считает непристойными попытки получения нейтрального статуса. И больше того, готова морально поддерживать таких спортсменов.

Первыми допуск от международной федерации получили Андрей Минаков и Ника Годун .

Увидев оживление в комментах под материалами на эту тему, проиллюстрированными фотками Ники, мы поняли: вы хотите узнать об этой яркой девушке побольше.

Исполняем.

Годун 27 лет, коронные стили: брасс и комплекс. Из успехов – 3 медали с чемпионатов Европы на короткой воде (золото и 2 бронзы). С раскруткой личного бренда все еще лучше.

Она вела ютуб-канал в начале 2010-х – когда это еще не было модным. 7 лет назад забросила, потому что «надоело» и «отвлекало», но даже сейчас там более 50 тысяч подписчиков – ждут: а вдруг вернется? А вот соцсеть, работающую в России только с VPN, спортсменка продолжает использовать – и там все красиво. Залетайте – и убедитесь сами.

А пока – разговор. После которого станет понятно, что Годун – совсем не типичная для нашей страны спортсменка.

Ника может тренироваться и соревноваться в Европе – для этого она стала членом французского клуба

– Когда мы списывались, ты сказала, что на выходных участвовала в соревнованиях. В каких?

– Обычный клубный турнир во Франции – чисто простартовка в начале сезона.

– Для многих в наше время «обычный клубный турнир во Франции» прозвучит как шок.

– Это потому что большинство российских спортсменов не являются членами зарубежных клубов. А я являюсь. И это не что-то невозможное. По крайней мере, попробовать могли бы многие.

Но у каждого свой взгляд, и остальных, видимо, устраивает выступать только на соревнованиях, которые проводятся у нас. Мне же нравится разнообразие – с удовольствием плаваю и за рубежом, и в России.

– Объясни для тех, кто тоже хочет: как попасть в такой клуб?

– Несколько российских спортсменов состоят в клубах в Америке, в Европе, но сейчас такое время, что общего руководства к действию не существует. Каждый случай индивидуальный. Главное – желание.

– То есть ты сама писала/звонила – или на тебя вышли с предложением?

– Конечно сама! Кто сегодня будет выходить с предложениями на российского спортсмена?

Я не звонила, а все прощупывала через знакомых. Начала делать это с 2022 года, когда нам запретили выступать на международных соревнованиях – терять эту возможность не хотелось. И нашла для себя такой вот способ.

– Тяжело было договориться с европейским клубом?

– Очень. Потому что они от этого ничего не получают – ведь даже страну мою не могут представить на турнире. Плюс клубы заинтересованы в том, чтобы их спортсмены участвовали на чемпионатах Европы и мира, а у нас пока такой возможности нет. Получается, от меня им сейчас никакой пользы.

– Почему тогда они согласились сотрудничать?

– Потому что я очень сильно просила. И когда чего-то страшно хочешь, двери открываются. Это было непросто, но возможно. Я понимала, что у меня не будет миллиона предложений – нужно двигаться самой. Это, к слову, касается далеко не только плавания.

Так вот, сначала была в венгерском клубе, теперь перешла во французский.

– Как работает клубная система? Ты можешь в любое время приходить в бассейн клуба, плюс участвовать в соревнованиях?

– Примерно так. Так же и у нас – если я выступаю за сборную Москвы, могу тренироваться в столице.

Но так как я знаю очень многих тренеров в Европе, меня пускают и в другие места, я не ограничиваюсь клубными бассейнами. Благодаря знакомствам и контактам я не привязана к какому-то определенному городу, мое местоположение зависит от того, с какой командой тренируюсь.

Знает английский, говорит на итальянском, увлекается нутрициологией – даже учится в университете

– Ты много времени проводишь в Европе. Как решаешь вопрос с визами?

– С этим сейчас куда сложнее, чем раньше. Увеличили сроки. Но, в принципе, кто реально хочет – все получает. Если шевелиться заблаговременно, все решаемо. Да, стало сложнее, таковы реалии, но это точно не из серии невозможного.

– Ты говоришь на французском?

– Нет, на итальянском. В основном все-таки я тренируюсь в Италии. Плюс у меня прекрасный английский.

– Когда ты успела выучить языки? Обычно спортсмены жалуются, что им на что-либо не хватает времени.

– Если посмотреть на распорядок дня спортсмена, то я не знаю, кто вообще может верить в эти отговорки. Это же полный бред. Они приходят с тренировки, просто лежат в комнате и ничего не делают.

– Восстанавливаются.

– Так обучаться – это же не бегать вокруг корпуса на «Круглом». Можно так же лежать в кровати, но скачать приложение Duolingo.

– Ты выучила таким способом?

– Английский еще много лет назад, ездила в Америку, в семью – как раз учить. Плюс у меня второй бакалавр: переводчик в сфере профессиональной коммуникации. А итальянский учу почти два года – сама, с репетитором.

– Ты же еще увлекаешься нутрициологией?

– Мне интересны вопросы питания, нутрициологии, БАДы. Уже есть официальный диплом, плюс учусь в Университете образовательной медицины – на Health-коучинге. Это углубленное понимание того, как все работает в нашем организме.

Тема связана со спортом, но также актуальна вообще всем людям. Поэтому решила запустить отдельную тематическую страничку в соцсетях. У меня уже были клиенты, но сейчас захотелось больше развиться в эту сторону, увеличить базу. Я работаю онлайн, поэтому это никак не мешает ни графику, ни местонахождению.

Это интересно мне самой, поможет потом по жизни, плюс получается монетизировать знания. Покрываю какую-то часть тренировочных расходов.

«Почему-то наши спортсмены считают, что деньги нужно тратить только на себя». Как поехать на сбор в ЮАР, выложив 2500 евро

– Если посмотреть соцсети, ты как будто бы тренируешься только за границей.

– Хм, давай вспомним этот год. С февраля по апрель я готовилась дома, в Москве. Потом уехала. И в январе была на сборах в Южной Африке.

Сейчас вот выступила во Франции, но обязательно буду на чемпионате России.

– На все заграничные сборы находишь средства сама?

– Да.

– Супернетипичная история для российского спорта.

– Наши спортсмены почему-то считают, что те деньги, которые им платят – это то, что нужно тратить только на себя, на удовольствия, на личную жизнь. Точно не в дело. А я привыкла вкладывать в свое обучение, в развитие, в тот же спорт. Если вижу вариант улучшить условия для тренировок, то не раздумывая делаю это. Это же вклад в себя.

– Во сколько обошелся сбор в ЮАР?

– Точно уже не скажу, но там одни билеты – 1200 евро. Общая сумма, думаю, в районе 2500 евро.

Тогда, перед февральским ЧМ в Дохе, многие команды ездили в теплые страны. Так вот, я тренировалась со сборной Швеции, которая готовилась в ЮАР. Они сделали мне огромное одолжение, разрешив поработать на сборе с ними. Это классная возможность.

Плюс я не бывала в Южной Африке, а мне нравится ездить в разные места. Еще там было тепло, лето, классный бассейн, суперские условия, опыт с отличной командой. Разве недостаточно?

– Правильно понимаю, что у тебя есть европейские спонсоры?

– Ты имеешь в виду коллаборацию с итальянскими купальниками в соцсетях? Это вообще не спонсорство, просто мои друзья из Флоренции!

Именно со спонсорами сейчас вообще сложно. Все договоренности, которые были, резко испарились в феврале 2022-го. У меня нет спонсоров.

– А российскому пловцу сейчас вообще реально получить нормальный контракт?

– Только если будет история не чисто про плавание. Если кто-то просто плывет быстро, даже мегабыстро, но его соцсети – это только тренировки и соревнования, а сам он из России, шансы на зарубежный контракт – 0%.

Получить предложение в нашей стране возможно, но, скорее, в том же формате, что у Жени Рылова – это те контракты, которые ему кто-то дал, с которыми на него сами вышли.

А так – сложно, у нас ведь даже нет площадки для рекламы. Инстаграм, по сути, запрещен (соцсеть принадлежит компании Meta*, которая признана экстремистской и запрещена). И практически все пловцы перестали вести его. Поэтому даже спортсменам уровня Жени Чикуновой сложно на что-то рассчитывать.

У нас самый медийный пловец за всю историю – Юлия Ефимова, но она популярна не только за счет того, что она быстро плавает. Она яркая, были какие-то скандалы – и ее все знают. А так у нас спорт, в котором нет ни денег, ни спонсоров, ни пиара – ничего. И наивно думать, что только показывать секунды достаточно для того, чтобы на тебя посыпались контракты.

– Процентов 90 пловцов точно устраивает все как есть – гарантированные сборы и зарплаты перевешивают желание шевелиться. Согласна?

– Когда произошла вся эта ситуация и нас отстранили, я со многими разговаривала. И на меня смотрели очень странно. Сейчас, спустя почти 3 года, до людей начинает доходить, что хорошо бы думать шире.

Но не 90, а 99% все устраивает! И, к сожалению, они о чем-то задумываются касательно дальнейшей жизни, только когда начинают очень плохо плыть и уже поздно что-то делать.

Нейтральный статус и Олимпиада

– Ты на днях получила нейтральный статус. Как это случилось?

– Это было, скорее, коллективное решение. Президент ВФП Владимир Сальников давал интервью, где сказал, что мы с Андреем Минаков получили нейтральный статус – вот так оно и есть. Дальше будем смотреть.

– Почему ты со своим мышлением не подавалась раньше?

– Зачем?

– Выступить на том же зимнем ЧМ в Дохе – вместе со шведами, с которыми готовилась в ЮАР.

– Там часто менялись правила. Вот даже сейчас – сначала выгрузили обновленные, потом их удалили, снова повесили старые… В российском спорте бывает что-то странное, но и World Aquatics – на своей волне. По сравнению, например, с теннисом, мы просто на другой планете. Постоянная неразбериха. То надо какие-то документы подписывать, то не надо…

Олимпиада – особая история, да. Но у меня даже не было норматива, так что какой смысл? Если бы я была в той форме, что в 2022-м – это другой расклад. Но тогда нас вообще ни в каком виде не допускали.

– Теперь у тебя есть статус. Что дальше?

– Вообще не знаю. Пока ничего не могу сказать ни про летний ЧМ в Сингапуре, ни про зимний – в Будапеште. На данный момент четких планов нет. И за последние 2,5 года я уже привыкла жить в таком режиме.

– А вообще сложно было получить нейтральный статус?

– Кстати, нет. Опять же, может быть, это индивидуально. Я никогда не выражала политическую позицию, заявлений не делала, поэтому мне одобрили все достаточно быстро. На весь процесс ушло в районе недели.

– Ребята из сборной после этого писали, прощупывали почву?

– Писали те, кто не будет получать нейтральный статус, но им просто интересно.

– В детстве спортсмены мечтают стать олимпийскими чемпионами. У тебя сейчас есть конкретные цели или ты просто кайфуешь от любимого дела?

– После февраля 2022-го мы начали жить в другой реальности. Ну, странно думать об олимпийском золоте, если нет никаких гарантий, что у меня в принципе будет шанс выступить на Играх. Тренироваться 3 года с мыслью об этом, а потом разбиться о жестокую реальность – путь в никуда. Я бы только загнала себя.

Поэтому да, стараюсь получать удовольствие от процесса и выступать там, где могу. Вот появился вариант получить нейтральный статус – конечно же, я говорю: да. То есть от возможностей, которые дает жизнь, не отказываюсь. Но и загадывать теперь уже ничего не хочу.

Наша федерация дала добро на нейтральный статус пловцам. Спустя 2 месяца после Олимпиады…

Фото: instagram.com/nika.godun ; РИА Новости /Ильнар Тухбатов