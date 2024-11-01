Татьяна Покровская: «Объединение федераций пойдет только на пользу. Что касается Мазепина – именно такая персона должна возглавлять организацию»

Татьяна Покровская заявила, что положительно воспринимает объединение федераций.

Накануне федерации России по плаванию, прыжкам в воду, синхронному плаванию и водному поло объединились в одну организацию – Федерацию водных видов спорта России. Ее возглавил бизнесмен Дмитрий Мазепин.

«Я очень положительно отношусь к изменениям и думаю, что объединение пойдет только на пользу. Что касается Мазепина, то именно такая персона должна возглавлять такую организацию.

Мы должны продолжить работу, изучая новые правила, разобраться в своей схеме построения нашего исполкома. Вице-президентом стала Ольга Брусникина, она уже не первый год руководит нашим направлением.

Надеюсь, что внешняя политика управления приведет к нашим выездам на зарубежные соревнования, хотя бы какие-то. Мы достаточно длительное время не соревновались с серьезными соперниками, нам нужны выезды, нужны соревнования с сильными странами», – сказала главный тренер сборной России по синхронному плаванию.

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