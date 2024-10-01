Покровская об объединении федераций по водным видам спорта: «Не буду претендовать на должность президента, это должна быть солидная персона»
Сегодня Владимир Сальников сообщил о предстоящем объединении российских федераций плавания, водного поло, синхронного плавания и прыжков в воду.
– Ну, а почему бы и нет? Во всех странах федерации объединяются в одну, только у нас все было отдельно. Это правильный шаг, учитывая сегодняшнюю ситуацию с допуском наших спортсменов. Нужно объединятся в крупный союз и централизованно решать вопросы.
– Вам было бы интересно избираться на пост президента объединенной федерации? Или, может, в президиум?
– Нет, вы что, я не буду претендовать на должность президента, это должна быть солидная персона. Важно, чтобы у руля объединенной федерации был заинтересованный человек, понимающий в спорте, – сказала главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская.
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