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Светлана Ромашина: «Я давно забыла про все свои медали. На жизнь это никак не влияет»

Светлана Ромашина призналась, что не вспоминает о своих титулах.

«Наш великий тренер, Татьяна Николаевна Покровская, всегда нас, синхронисток учила: как только сходишь с пьедестала – ты никто, и звать тебя никак.

В этом она, кстати, полностью солидарна с другим великим наставником – Ириной Александровной Винер, которая своих художниц, что завоевывали свое «золото» на одних с нами Олимпиадах, учила точно тому же.

Поэтому я давно забыла про все свои медали! На жизнь это никак не влияет. Но груз ответственности в связи с тем, что я – чемпионка, а значит, в мою честь играли гимн и поднимали флаг нашей Родины, конечно же, и он чувствуется.

Считаю, что важнее, чем помнить про собственные победы, жить сегодняшним днем и стараться приносить пользу обществу как-либо еще», – сказала семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Труд
синхронное плавание
logoТатьяна Покровская
logoСветлана Ромашина
logoсборная России (синхронное плавание)
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