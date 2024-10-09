Тренер сборной России по синхронному плаванию Покровская: «Мы не рассматриваем вопрос об участии в нейтральном статусе»
Ранее Всероссийская федерация плавания (ВФП) сообщила о появлении группы спортсменов, готовых выступать в нейтральном статусе на международных турнирах.
«Мы не рассматриваем вопрос об участии в нейтральном статусе. Как дальше будет, не знаю. Все же зависит от того, как развернется обстановка в спорте.
Мы хотели бы выступать под флагом России и в статусе российских спортсменов», — сказала главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская.
Президент Федерации синхронного плавания России Ольга Брусникина высказалась о критериях допуска к международным соревнованиям.
«Мы обязательно рассмотрим опыт ВФП, но критерии допуска остаются прежними и имеют ряд препятствий, которые будет трудно преодолеть спортсменам, желающим получить нейтральный статус», — цитирует Брусникину «Матч ТВ».
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