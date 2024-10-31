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Дегтярев об объединении федераций водных видов: «Российское спортивное сообщество сделало важный шаг. Это приближает нас к мировым стандартам»

Михаил Дегтярев высказался об объединении федераций водных видов спорта.

Сегодня федерации России по плаванию, прыжкам в воду, синхронному плаванию и водному поло объединились в одну организацию – Федерацию водных видов спорта России. Ее возглавил бизнесмен Дмитрий Мазепин.

«Сегодня российское спортивное сообщество сделало важный шаг – четыре федерации водных видов спорта объединились в единую организацию.

Это приближает нас к мировым стандартам. На глобальном уровне федерация World Aquatics уже много лет управляет плаванием, синхронным плаванием, водным поло и прыжками в воду.

По результатам единогласного решения Федерацию водных видов спорта России возглавил Дмитрий Аркадьевич Мазепин, известный меценат и предприниматель. Он внес большой вклад в развитие плавания в России. За его плечами опыт руководства Наблюдательным советом Федерации плавания России.

Большую благодарность хочу выразить всем президентам объединившихся федераций за поддержку этой идеи, особенно нашему прославленному четырехкратному олимпийскому чемпиону Владимиру Валерьевичу Сальникову. Он стал первым вице-президентом ФВВСР и возглавит работу по международному направлению.

Министерство спорта намерено и дальше активно поддерживать водные виды спорта. Уже реализуется программа «Плавание для всех», инициированная президентом России, и в следующем году по всей стране будет построено 20 модульных бассейнов.

Мы уверены, что вместе с поддержкой президента и наших спортивных сообществ водные виды спорта в России выйдут на новый уровень, а количество занимающихся плаванием будет только расти», – написал министр спорта в телеграм-канале. 

Что Дегтярев уже изменил в нашем спорте – объясняем предельно доступно

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал «Пулемет Дегтярева»
плавание
водное поло
синхронное плавание
прыжки в воду
logoВладимир Сальников
Дмитрий Мазепин
logoМихаил Дегтярев
Федерация водных видов спорта России
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