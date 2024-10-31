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Михаил Дегтярев: «Сальникова знают и уважают за рубежом. Одной из его ключевых задач будет международное направление работы»

Дегтярев поблагодарил Владимира Сальникова за вклад в развитие плавания в РФ.

Сегодня Всероссийская федерация плавания, Федерация синхронного плавания России, Федерация водного поло России и Российская федерация прыжков в воду проголосовали за объединение в одну организацию – Федерацию водных видов спорта России.

Президентом ФВВСР был единогласно избран Дмитрий Мазепин, который назвал приоритетной целью возвращение российских спортсменов на международную арену.

Владимир Сальников, который ранее возглавлял федерацию плавания, был избран на должность первого вице-президента. 

«Конференция, на которой состоялось это добровольное объединение, прошла успешно. Решение было принято единогласно.

Руководить новой организацией будет Дмитрий Аркадьевич Мазепин – известный меценат и предприниматель, многие годы возглавлявший наблюдательный совет Всероссийской федерации плавания. Мы искренне поздравляем его с избранием также единогласным решением.

Особая благодарность нашему прославленному четырехкратному олимпийскому чемпиону Владимиру Валерьевичу Сальникову, который стал вице-президентом. Его вклад в развитие плавания в России огромен, его знают и уважают за рубежом.

Одной из его ключевых задач будет международное направление работы», – отметил министр спорта России.

Тотальная перестройка нашего спорта: что происходит?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoВладимир Сальников
Дмитрий Мазепин
logoМихаил Дегтярев
Федерация водных видов спорта России
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