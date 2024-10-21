Гендиректор «Тенниси»: «Опасались повышения отчислений с 2025 года, чего душой кривить»

Гендиректор БК «Тенниси» Тимур Сулейманов прокомментировал грядущее повышение целевых отчислений.

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев предложил повысить ставку отчислений для букмекеров до 2,25% с 1 января 2026 года и до 2,5% – с начала 2028 года.

«Чего тут душой кривить, опасались повышения уже с 2025 года. Наблюдали за новостями. Повышение отчислений – это приемлемо на фоне того «негативного» фона, который доносился до нас», – заявил Сулейманов.

На данный момент букмекеры платят отчисления по ставке 2%.

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