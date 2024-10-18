Сальников о допуске пловцов: «World Aquatics в определенной степени уже соглашается, что причастность к ЦСКА или «Динамо» не может являться препятствием для возвращения»

Владимир Сальников оценил позицию World Aquatics по допуску российских пловцов.

«Процедура получения нейтрального статуса сейчас во многом упростилась. Иностранные болельщики с удовольствием ожидают возвращения наших пловцов и будут нормально воспринимать их.

Опыт наших спортсменов, которые вызвались сейчас получить нейтральный статус, покажет нам, что работает и что не работает в условиях диалога с Международной федерацией плавания (World Aquatics). Пока не определено, где пловцы, получающие сейчас нейтральный статус, точно смогут выступить. Скорее всего, в Корее. Возможно, в Сингапуре.

Это откроет дверь, возможности для всех остальных наших пловцов. Самое главное сейчас – вернуть базовый принцип выступления на международной арене, это спортивный отбор. Принадлежность к силовым структурам не должна быть помехой.

Международная федерация плавания в определенной степени уже соглашается с тем, что причастность к таким клубам, как ЦСКА или «Динамо», не может являться препятствием для нашего возвращения», – сказал сказал президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Сальников .

В октябре ВФП сообщила о появлении группы спортсменов, готовых выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. В частности, его уже получили Андрей Минаков, Иван Кожакин, Ника Годун и Анна Егорова.